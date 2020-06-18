【新股IPO】京東每手僅賺400元　中概新股愈賺愈少？

▲ 相比網易（09999）及阿里巴巴（09988）首日升幅，京東稍遜。

內地第二大電商京東 （09618） 今日上市，股價收報234元，較招股價升3.5%。不計手續費，一手賺400元。相比網易 （09999） 及阿里巴巴 （09988） 首日升幅，京東稍遜，不計手續費，一手僅賺400元。中概新股愈賺愈少，而且中籤率不高，對散戶來說，短炒吸引力大減。

股份 一手中籤率（%） 首日表現（%） 每手賬面賺（元） 累計表現（%） 京東 （09618） 10% 3.5% 400元 -- 網易 （09999） 8% 5.7% 700元 3% 阿里巴巴 （09988） 80% 6.6% 1160元 23.8%

京東早段曾高位見239元，較招股價226元升5.8%，已是全日最高位。午市後，京東股價大部分時間在235元以下水平徘徊，與收市價相差不遠。即使不以收市價計，散戶一手料僅約500元，分別不大。

相比阿里巴巴，網易及京東中籤率偏低，散戶不用孖展，中籤機會微。然而，在扣除手續費、利息成本後，利潤將進一步被蠶食，短炒並不化算。阿里去年11月26日上市以來，累漲近24%，若至今未放，每手賺4180元。持網易、京東散戶，若嫌首日升幅太少，唯有寄望中長綫升幅。

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