【盈喜盈警】博雅應佔利潤料跌7成　一文看清企業盈利預測（不斷更新）​​​​​​​

肺炎疫情再次來襲的憂慮擴散之餘，上半年疫情對企業業績打擊亦逐漸浮現，今日（18日）有企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

博雅（00434）預期，截至3月31日的3個月收益，將增長約15%至20%，原因（1）疫情期間，政府防控檢疫及社交隔離措施的施行，（2）舉辦綫上活動，使用戶在綫時間及在網絡遊戲中，增加消費所致。

不過，因經濟下行及市場因素，金融資產之公平值減少及滙兌損失，料擁有人應佔利潤預期下降70%左右，若剔除非經營的一次性因素，擁有人應佔利潤將按年持平。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

進階發展 （01667） 預期，今個財政年度綜合虧損淨額將不低於1700萬元，而去年溢利淨額為1800萬元。

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雅天妮 （00789） 料截至3月底止財政年度溢利按年跌66%。原因包括：1）集團綜合時尚配飾平台業務的收益主要因疫情爆發而減少約16%；2）毛利率由約31.7%下跌至本年度約24.4%；及3）並無上個財政年度出售附屬公司收益約800萬元。

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銀濤控股 （01943） 預期，截至3月底止財政年度將由盈轉虧，錄得1370萬元虧損。原因包括：1）香港社會動盪導致若干模板工程項目意外延期以及其中一個項目發生了預料之外的情況令分包費增加；2）材料及消耗品成本增加；添置金屬棚架設備導致折舊開支增加；及4）中國材料供應的中斷致使場地施工進度延遲，及因維持所需場地勞動力的需求延長而導致成本增加。

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