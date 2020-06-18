《模擬市民 4》夥彩妝品牌MAC　加入多項個人專屬妝容

▲ 電腦遊戲軟件公司Maxis宣佈與知名彩妝品牌MAC聯乘合作，將於The Sims 4中首度開放使用實際彩妝品牌，讓玩家可為角色創作更多臉部妝容。

《模擬市民4》（The Sims 4）是EA旗下最受歡迎的遊戲，自2000年發行以來陪伴玩家度過20個年頭。最近，美商電腦遊戲軟件公司Maxis就宣佈，與知名彩妝品牌MAC聯乘合作，將於流行模擬遊戲《模擬市民 4》中首度開放使用實際彩妝品牌，讓玩家可為角色創作更多臉部妝容。

▲ 《模擬市民4》（The Sims 4）是EA旗下最受歡迎的遊戲，自2000年發行以來陪伴玩家度過20個年頭。

《模擬人生4》即日起於「創建模擬市民」（Create A Sim）工具開放全新功能，讓玩家能嘗試MAC的妝容，並允許玩家自訂模擬市民的所有細節、癖好及個人化特徵，利用豐富多彩的化妝品點綴模擬市民的生活。新造型包含四種眼影、兩種眼線、兩種胭脂和四種唇膏，並全部搭配上MAC特有的多種色調。

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若要將模擬市民打扮成MAC的活招牌，只需前往創模擬市民模式中的化妝品類別。每個外觀上都會顯示MAC的標誌，若玩家想要一次過查看全部的MAC選項，只需篩選「造型」中的「MAC Cosmetics」即可完成。

▲ 玩家即日起可於「創建模擬市民」工具嘗試MAC的妝容，利用豐富多彩的化妝品點綴模擬市民的生活。（官方提供圖片）

對於是次合作，官方指出MAC與《模擬市民 4》之間的合作可謂一拍即合，因為他們擁有共同的品牌理念及價值，也就是包容、自我表達和創意，而MAC Cosmetics專為各種年齡、種族、性別的人們服務 ，提供以化妝藝術為核心的全套產品。

MAC全球彩妝藝術總監Romero Jennings表示，在設計各種化妝風格時都同時考量到不同膚色，能夠以數碼化的方式重新演繹現實中的彩妝靈感是一件很有趣的事情，當中取材自過去無數的造型拍攝、彩妝大師、流行文化及不計其數的時裝周。而隨著全球不少人都花大量時間留在家中，是次合作正好啟發玩家化身成為彩妝師，藉由前所未見的遊戲方式來表達自我。

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是次《模擬市民 4》與MAC的合作，已透過免費更新版本推出，玩家只要持有《模擬市民 4》遊戲以及更新遊戲即可。

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責任編輯：施雯雯