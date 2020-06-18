【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　

新冠肺炎疫情幾乎是2020年全球市場和世界經濟的唯一的關注點。不過德銀剛發布一份題為「怪異」的報告中表示，未來10年內，至少有33％機會發生4件全球性災難事件，有力摧毀全球經濟。4大事件包括：

1. 可致全球超過200萬人死亡的流感大流行，機率為2％。

德銀指出，新冠肺炎（COVID-19）對全球的確產生了巨大影響，不過程度上仍不及歷史上其他主要的大流行病，例如1918年的西班牙流感，14世紀的黑死病等， 再發生大型流行病的機率不變。

2. 達VEI-7程度的火山爆發，（VEI-7為火山爆發指數最高級），發生的機率為0.15％。

德銀稱，2010年冰島艾雅法拉冰蓋火山爆發，幾乎導致整個歐洲領空關閉和廣泛的經濟中斷。1991年菲律賓的Pinatubo火山大爆發實際上亦改變近兩年的全球氣候。故該行預測當有VEI-7火山爆發，將在全球範圍內造成重大破壞。地球上一次經歷VEI-7噴發是在1815年的印度尼西亞Tambora火山爆發。該次火山噴發極具破壞性，以致降低了全球氣溫，翌年1816年被喻為「無夏之年」。

3. 發生太陽耀斑/太陽閃焰，機率為1.06％。

德銀亦表示，下一個風險亦有可能來自太陽。嚴重的太陽風暴會導致電網中斷並造成重大停電，關鍵基礎設施將無法正常運行，在經濟中產生連鎖反應。

4. 全球戰爭爆發或核武器事故，機率為0.625％。

該行指，與前幾十年相比，雖然各國發動戰爭的可能性已經有所減少，不過該行仍保守地假設每年發生全球戰爭的概率為0.625％，意味未來40年內發生全球戰爭的可能性為22％。

最後，德銀還認為有可能出現極端尾部風險包括VEI-8火山噴發，即比VEI-7情況更嚴重。另外就是地球上方可能出現的小行星撞擊。