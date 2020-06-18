【樓價預測】疫情後樓價將現V型反彈?　萊坊林浩文推翻市場憧憬：「住宅樓價今年或跌10%」

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國際房地産顧問萊坊於今天（18日）舉行記者會，回顧及展望本港物業市場的情況。過去一年樓價受多項不利因素打擊，自去年社會運動、中美貿易戰，到今年的新冠肺炎疫情、港區國安法、立法會及美國總統選舉等，影響樓市走向。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，相信疫情減退後，社會運動依然會為樓市增添不穩定因素。
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他表示，最近的樓市表現雖然比他相像中好，住宅樓價不會大跌，但不會出現如2003年沙士後的V型反彈，「因為沙士期間樓價下跌明顯，今次樓價跌幅只是很少，最近3至4個星期的成交量回升，新盤成交已回復以往80至90%水平。而且這次經濟回復速度亦不似當年沙士後，是次不會出現V型或U型反彈。」他續稱，在各項外圍及本地因素影響下，今年香港住宅樓價仍在調整期，下調幅度約5%至10%。同時，今年住宅供應、施工量及落成量也會難以達標，預期發展商在未來數月仍會積極賣樓，主力推售「貨尾」及九龍及新界區的新盤。估計今年全年一、二手成交量約58,000宗至60,000宗。
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至於政府賣地方面，估計未來數月政府賣地步伐會持續放緩，部分「流標」商業地會影響賣地收入，住宅地會較受發展商歡迎，大型商業地今年很難售出，估計今年整體地價會下跌10-15%。預計2020/2021年財政年度政府賣地收益約港幣900至1,100億，為2015/2016年以來的新低。
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寫字樓市場方面，萊坊執行董事，九龍區商業部主管暨大中華區租戶顧問部主管麥健偉指出，由於2020年和2021年九龍區寫字樓新供應不足，再加上大圍環境不穩定的情況逐漸穩定下來，寫字樓市場有機會在2020年以後走出低谷。但他相信市場疲弱的環境會在今年持續，帶動更多對資金謹慎的企業搬離租金較高的九龍核心區。「去中心化」的趨勢已經開始了數年，在企業積極控制經營成本求存的環境下，此趨勢更明顯，成為了企業縮減規模節省成本以外最受歡迎的選擇。
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萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶表示，雖然香港的新型冠狀病毒疫情持續改善，經濟活動開始復甦，市場氣氛有所改善，但目前本港經濟受制於外圍因素影響，不同行業受到不同程度的打擊，因此有很多租戶在控制成本上都十分審慎，積極尋求節省成本的方法，包括要求業主減租、減少樓面面積或分租、進行租賃重組，以至搬遷到港島和九龍租金較低的地區。與此同時，由於中環核心地段的寫字樓租金有回調，對租戶的吸引力大增，有其他地區的租戶更表示有意趁租金低考慮搬到中環。
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撰文 : 陳詠妍