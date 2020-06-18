【樓價預測】疫情後樓價將現V型反彈?　萊坊林浩文推翻市場憧憬：「住宅樓價今年或跌10%」

▲ （左至右）:圖為萊坊執行董事，估價及諮詢部主管林浩文、萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶劉柏汶、萊坊大中華區執行董事和商業物業代理部主管夏博安、萊坊執行董事，九龍區商業部主管暨大中華區租戶顧問部主管麥健偉及萊坊大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒

國際房地産顧問萊坊於今天（18日）舉行記者會，回顧及展望本港物業市場的情況。過去一年樓價受多項不利因素打擊，自去年社會運動、中美貿易戰，到今年的新冠肺炎疫情、港區國安法、立法會及美國總統選舉等，影響樓市走向。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，相信疫情減退後，社會運動依然會為樓市增添不穩定因素。

【新盤開價】日出康城SEA TO SKY首張價單涉285伙 折實平均呎價15,824元較同區新盤平6%

他表示，最近的樓市表現雖然比他相像中好，住宅樓價不會大跌，但不會出現如2003年沙士後的V型反彈，「因為沙士期間樓價下跌明顯，今次樓價跌幅只是很少，最近3至4個星期的成交量回升，新盤成交已回復以往80至90%水平。而且這次經濟回復速度亦不似當年沙士後，是次不會出現V型或U型反彈。」他續稱，在各項外圍及本地因素影響下，今年香港住宅樓價仍在調整期，下調幅度約5%至10%。同時，今年住宅供應、施工量及落成量也會難以達標，預期發展商在未來數月仍會積極賣樓，主力推售「貨尾」及九龍及新界區的新盤。估計今年全年一、二手成交量約58,000宗至60,000宗。

【經濟數據】香港失業率升5.9% 創15年新高 渣打：第三季將升至超過6%

至於政府賣地方面，估計未來數月政府賣地步伐會持續放緩，部分「流標」商業地會影響賣地收入，住宅地會較受發展商歡迎，大型商業地今年很難售出，估計今年整體地價會下跌10-15%。預計2020/2021年財政年度政府賣地收益約港幣900至1,100億，為2015/2016年以來的新低。

【業主反價】遇上業主反價買家仍堅決入市 睇樓一次928萬元購入深灣軒2房



寫字樓市場方面，萊坊執行董事，九龍區商業部主管暨大中華區租戶顧問部主管麥健偉指出，由於2020年和2021年九龍區寫字樓新供應不足，再加上大圍環境不穩定的情況逐漸穩定下來，寫字樓市場有機會在2020年以後走出低谷。但他相信市場疲弱的環境會在今年持續，帶動更多對資金謹慎的企業搬離租金較高的九龍核心區。「去中心化」的趨勢已經開始了數年，在企業積極控制經營成本求存的環境下，此趨勢更明顯，成為了企業縮減規模節省成本以外最受歡迎的選擇。

【二手成交】孝順子豪擲945萬買樓贈父母 樓市暢旺「孝子」「慈父慈母」特別多﹖

萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶表示，雖然香港的新型冠狀病毒疫情持續改善，經濟活動開始復甦，市場氣氛有所改善，但目前本港經濟受制於外圍因素影響，不同行業受到不同程度的打擊，因此有很多租戶在控制成本上都十分審慎，積極尋求節省成本的方法，包括要求業主減租、減少樓面面積或分租、進行租賃重組，以至搬遷到港島和九龍租金較低的地區。與此同時，由於中環核心地段的寫字樓租金有回調，對租戶的吸引力大增，有其他地區的租戶更表示有意趁租金低考慮搬到中環。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！