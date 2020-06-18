【零售寒冬】莎莎料今財年港澳關店逾10間　已有4間遊客區分店不續租

▲ 莎莎主席及行政總裁郭少明指，今財年首季（4至6月）的表現不理想，相信第二季難以突飛猛進。

莎莎 （00178） 今年4至6月中旬營業額跌逾6成，當中港澳市場跌逾7成。莎莎主席及行政總裁郭少明表示，是次集團面對的挑戰最嚴峻，今財年首季（4至6月）的表現不理想，相信第二季（7至9月）難以突飛猛進，估計年內港澳市場將會關閉不少於10間門店。莎莎亦已申請政府首兩輪的防疫抗疫基金。

郭少明表示，2至3月疫情最嚴重之際，集團生意表現最差，隨政府放寬限聚令，集團按月銷售有回升的跡象，直言「若這個時候還未見底，大家更難捱」。他稱，若澳門盡快回復基本旅遊，對港澳生意額及盈利會有較大幫助。他又指，內地業務復甦較快，相對看好內地市場，預期今財年將會新增不少於10間分店。

郭少明：遊客區租金應減6成以上

郭少明指，今個財年港澳市場有37間分店需要續約，其中有6間續長約，租金減幅達40%以上；有7間續短約，為期3至6個月，租金減幅則為5成以上；另外，有4間位於遊客區的店舖已決定不再續約。由於預期旅遊業不會迅速回復，估計今年會關閉不多於10間店。他又指，租金一定要具吸引力，認為遊客區的店舖租金減幅應達60%以上。

電商方面，郭少明稱，疫情下有危有機，莎莎加快綫上銷售發展，直播成為新的推銷策略。集團的微信小程序主要針對內地客，每月均進展良好，稱微信小程序的好處為其生意可直接歸入個別店舖生意額，亦可與客人有多互動。而在港澳，莎莎則主要採用Facebook直播，郭少明稱，近期Facebook的瀏覽人次不斷上升，且在平台上推廣的產品銷售均有加快跡象。

電商業務今財年難達收支平衡

電商於上財年仍錄得虧損，郭少明表示，電商業務暫時專注營業額的增長，增加客人量及訂單量，估計今財年難以達至收支平衡。

另外，莎莎首次不派股息，郭少明指，相信小股東均理解今年經營環境困難，集團需保留現金，待生意好轉後，將會維持派息。

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編輯：袁諾曦

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