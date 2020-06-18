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【派錢1萬】父親節開始登記！　中銀周日早上7時開始電子登記

金融經濟 17:34 2020/06/18

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中銀香港宣布，本周日將會開放全港169間分行，為首批登記長者及客戶解答查詢及提供協助。

政府1萬元「現金發放計劃」將於父親節（21日）開始接受登記，6月底前登記即可於7月初開始收款。中銀香港 （02388） 宣布，本周日將會開放全港169間分行，為首批登記長者及客戶解答查詢及提供協助。

中銀表示，電子及分行渠道已準備就緒，協助市民及客戶在本周日起，登記計劃及領取1萬元。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文先生表示，在登記首日，客戶早上7時起可透過中銀香港手機/網上銀行或網站登記。同時，當日早上9時至下午5 時，開放全港各區共169間分行及調派逾1,000名人員分駐分行，為首批登記長者和客戶解答查詢及提供協助，亦預留關愛座位予有需要人士使用。

首批登記人可於7月8日起陸續收款

如於6月底前經電子渠道登記，款項將於7月8日起陸續傳入指定賬戶。6月30日後登記，則由登記至取得款項約需時1星期。

如客戶透過書面登記，大概於登記人所屬組別的分批登記時段完結後約2星期收取款項。例如6月21日至7 月4日登記的人士，大概於7月20日起收取款項。

此外，中銀是唯一提供兌付特區政府港幣1萬元支票服務的銀行，169間分行將為市民提供兌現支票服務，其中34間分行更設有兌付專用櫃枱。

中銀同時開設「現金發放計劃」查詢專線（3988-1898），供客戶查詢計劃及登記詳情。

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編輯：趙穎妍

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