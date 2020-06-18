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【美國疫情】特朗普拒再封鎖美國 各地強制戴口罩自救

環球社會熱點 17:26 2020/06/18

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美國因反種族歧視示威浪潮，新冠肺炎確診人數急升，疫情恐有升溫跡象。華府傳染病專家福西更指，美國恐怕仍處於疫情第一波爆發期。但美國總統特朗普表示，無需要亦不會再封鎖國家。美國南部及西部多州病例急增，各州市恐疫情再次大規模爆發，都強制要求民眾戴口罩。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，截至本港周四（18日）下午5時，美國有216.3萬人確診新冠肺炎，11.7萬人死亡。

美國6州的確診病例單日增幅都突破新高，華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，美國實際仍處於第一波疫情，但隨著多州放寬限制措施，民眾逐步恢復正常生活，會大幅增加病毒大規模傳播的風險。

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特朗普周三（17日）接受霍士電視台訪問，就表明：

我們不會也不必再關閉國家。

（We won't be closing the country again. We won't have to do that.)

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和美國財長姆欽（Steven Mnuchin）早前也表示，美國不能因疫情再次令經濟停擺。

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疫情持續升溫，西部地區開始強制民眾戴口罩。屬民主黨的亞利桑那州州長杜西（Doug Ducey）周三授權各地政府，可要求民眾於公眾場所戴口罩。俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）也要求該州過半民眾戴口罩。

至於田納西州孟菲斯（Memphis）、亞拉巴馬州蒙哥馬利（Montgomery）、阿肯色州費耶特維爾（Fayetteville）等南部城市，也要求民眾必須戴口罩。

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責任編輯：鄭錦玲

美國總統特朗普拒絕再封鎖國家，美國南部及西部多個地區的新冠肺炎病例急增，強制要求民眾戴口罩。

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