【美國疫情】特朗普拒再封鎖美國 各地強制戴口罩自救

美國因反種族歧視示威浪潮,新冠肺炎確診人數急升,疫情恐有升溫跡象。華府傳染病專家福西更指,美國恐怕仍處於疫情第一波爆發期。但美國總統特朗普表示,無需要亦不會再封鎖國家。美國南部及西部多州病例急增,各州市恐疫情再次大規模爆發,都強制要求民眾戴口罩。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的疫情追蹤數據,截至本港周四(18日)下午5時,美國有216.3萬人確診新冠肺炎,11.7萬人死亡。

美國6州的確診病例單日增幅都突破新高,華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)表示,美國實際仍處於第一波疫情,但隨著多州放寬限制措施,民眾逐步恢復正常生活,會大幅增加病毒大規模傳播的風險。

特朗普周三(17日)接受霍士電視台訪問,就表明:

我們不會也不必再關閉國家。

(We won't be closing the country again. We won't have to do that.)

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)和美國財長姆欽(Steven Mnuchin)早前也表示,美國不能因疫情再次令經濟停擺。

疫情持續升溫,西部地區開始強制民眾戴口罩。屬民主黨的亞利桑那州州長杜西(Doug Ducey)周三授權各地政府,可要求民眾於公眾場所戴口罩。俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)也要求該州過半民眾戴口罩。

至於田納西州孟菲斯(Memphis)、亞拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)、阿肯色州費耶特維爾(Fayetteville)等南部城市,也要求民眾必須戴口罩。

▲ 美國總統特朗普拒絕再封鎖國家,美國南部及西部多個地區的新冠肺炎病例急增,強制要求民眾戴口罩。