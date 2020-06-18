保誠美國年金業務引入Athene 投資5億美元

▲ 保誠與Athene訂立再保險協議以及股權交易協議

保誠 （02378） 宣布，美國退休服務公司Athene將對保誠美國年金業務Jackson作出5億美元的重點股權投資，之後Athene將持有保誠美國業務的經擴大後普通股權的11.1%經濟利益（涉及9.9%的投票權益），交易預期於7月完成。

Athene會以現金認購由包含保誠美國業務的控股公司Brooke （Holdco 1） Inc發行的新普通股權。

另外，保誠與Athene訂立再保險協議，自6月起保誠旗下美國年金業務Jackson的276億美元將有效定額年金及定額指數年金業務組合，將悉數由Athene以再保險分出。保誠預期，股權投資及再保險交易預計將使 Jackson以風險為基礎的資本覆蓋率提高約 80個百分點。

保誠集團執行總裁Mike Wells表示，Athene的團隊在美國年金領域擁有深厚的專業知識，並對行業的發展有長期投入，集團很高興能與他們建立新的合作關係。

Athene行政總裁Jim Belardi 稱，集團作為專注於服務美國退休市場的頂尖年金供應商，能夠透過大型的再保險交易，當中包括對 Jackson作出的新投資，以將兩個品牌結合感到振奮。

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