【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」

▲ 印度商界唱淡中印貿易戰。

中國及印度在邊境爆發流血衝突，中印矛盾升溫，令人擔心中印摩擦蔓延至經貿方面。印度商界對貿易戰潑冷水，指考慮到印度自身的工業產能，中印貿易戰「不是好主意」（will not be a good idea）。

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印度貿易促進協會（Trade Promotion Council of India ）主席Mohit Singla坦言，杯葛中國貨，轉從其他地區入口是不現實（unrealistic），「大家都知道印度的工業能力」（we know India’s manufacturing ability），對中國發起貿戰非好主意。

他指出，中國是印度重要貿易伙伴，兩國貿易額達850億美元，其中中國出口印度貨品總值680億，當中近4成是高附加值產品，如電子產品及醫療儀器，印度出口中國貨品總值僅170億美元。

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他又提到，中國在印度亦有很多投資，是最重要的海外直接投資（FDI）來源之一，而印度不應忽略中國的投資，強調這不單是錢的問題，更是人才、技術等各方面的交流。

Mohit Singla解釋，印度版「支付寶」Paytm、網上雜貨店平台BigBasket等，均有接受中國投資，獲得來自中國的經驗。他認為不用擔心中國對其他地區的行為會在印度身上發生，因當地有強健的機制保障國家。

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責任編輯：文青青

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