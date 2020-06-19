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【週末好去處】御一空間陳恩德展出個人收藏　免費參觀仲送出鐵甲萬能俠

理財智慧 13:23 2020/06/19

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御一空間（R ONE Space）將於今個星期六日（6月20日及21日），在觀塘一亞太中心的活動空間舉辦「童回憶玩具展」，屆時將會有超過150件玩具進行展覽，並開放予公眾參觀。

御一空間創辦人兼行政總裁陳恩德表示，今次展出的玩具全部都是其個人收藏，大部份均屬於70及80年代的一些玩具及卡通人物，如超人迪加、幪面超人、鐵甲萬能俠、鐵人18及電腦奇俠等角色，絕對是不少香港人、特別是父輩級男士的童年時代至愛。

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陳恩德表示，疫症對本港經濟帶來重大衝擊，很多商業活動因而被迫停止或延期，對活動場地的生意無疑構成打擊，今年首半年，該公司旗下兩個活動場地的租出率均大跌，期望疫情過後，生意能盡快重拾升軌。

場內設遊戲項目為人間有情慈善基金籌款

今次入場人士除了可近距離欣賞卡通人物的模型外，還有機會獲得由陳恩德送出的鐵甲萬能俠（見圖）。現場會設有遊戲項目，參加者只要捐款給人間有情慈善基金，便可獲得參加遊戲機會，頭獎是一個20厘米高鐵甲萬能俠模型。另外，人間有情慈善基金會在入口處擺放捐款箱，歡迎參觀人士進場時捐錢，以支持人間有情慈善基金的經費及其他慈善用途。

「童回憶玩具展」活動詳情：

日期：2020年6月20至21日

時間：中午12時至7時

地點：R ONE Space（觀塘觀塘道414號1亞太中心22樓）

費用：免費入埸

溫馨提示：

- 所有到埸人士需必戴上口罩及進行體溫檢查

- 任何人士曾於14日內離港均不得入埸

 

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撰文 : 黎海怡

疫情 玩具 人物 幪面超人 慈善基金 觀塘 香港 亞太 展覽 好去處

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