【趣話財經】上市敲鑼自己公司自己敲　網易京東個鑼價錢大不同

今日內地第二大電商京東（09618）上市，股價收報234元，較招股價升3.5%，成為內地互聯網公司第四大企業。不過，相比網易（09999）首日逾5%的表現，京東首日表現差少少。當然投資不應只看一兩日表現，希望京東同網易股價都日日向上啦﹗

因為疫情問題，京東創辦人劉強東及網易創辦人丁磊都無法親自來香港出席上市儀式，無法表演敲鑼，不過兩間公司都安排鑼到自己公司，俾老闆過一過手癮。內地DCCI互聯網研究院院長劉興亮，就爆料話京東個鑼係專門去港交所定制，完全人手製造，重200.618公斤，價錢20萬人民幣，至於網易就只花左3000蚊買個鑼，仲話咁樣睇出兩位老闆作風唔同。

無論20萬定3000，相比幾千萬上市費用，只係九牛一毛。不過其實劉強東並無出席係內地嘅敲鑼儀式，由京東零售集團CEO徐雷負責敲，所以你話劉強東豪洗，又唔係咁正確。

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