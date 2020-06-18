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海景大宅愈賣愈平　平過銀行估價就划算？

股樓投資 17:23 2020/06/18

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經濟前景未明，再有業主平價賣樓，成交價更低過銀行估價。利嘉閣劉鵬昌說，馬鞍山天宇海3A座高層A室，實用面積956平方呎，望海景，單位早於去年尾放盤，原開價1,500萬元，其後減價122萬元，即約8%，終以1,378萬元連租約易手，實用呎價約14,414元。

值得留意的是，若看網上銀行估價資料，上述單位滙豐估價為1,581萬元，中銀香港則約1,600萬元。換言之，上述成交價較銀行估價，低逾一成。據資料顯示，目前同類單位入場價約1,420萬元。

不過，代理強調，上述單位沒有平賣，僅略低市價約2%，又解釋說，早前有銀主盤獲承接，拖低市價水平。代理續說，這類單位享海景，質素較高，目前業主普遍不願大幅減價，終致成交不多。

事實上，目前物業估價普遍有兩種：一是銀行網上估價服務、二是找銀行直接評估。一般來說，網上估價以市場成交為基礎，再配合其他因素而定，優點是方便易用，缺點是估價資料或滯後，未能反映實況。舉例說，當樓價反覆偏軟，加上成交稀少，估價系統或未能確定有關屋苑單位價值下跌，惟實際樓價已經下跌。

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撰文 : 柳家平

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