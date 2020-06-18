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【南韓疫情】再現教會群組 單日近60確診創3周高

環球社會熱點 16:56 2020/06/18

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南韓疫情反覆，首都首爾圈持續出現感染群組，包括大田教會群組。南韓新增59宗新冠肺炎確診病例，創3周以來新高，其中51宗是本地感染個案。當局表示，如果疫情持續擴散，可能恢復嚴密的社交距離限制。

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南韓事隔6日，確診病例回上50宗水平，當中以大首爾地區最多，佔66%。在51宗本地感染中，首爾有24宗，其次是京畿道15宗、大田7宗、忠清南道3宗，世宗市及全羅北道各1宗。

當局發現，在首爾新增確診案例中，有患者曾與來自大田的確診患者吃飯，意味大田教會群組感染已擴至首爾。

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疾病及控制中心稱，截至周四（18日）中午，大田一間教會和一間上門推銷商的確診病例由前一日的10宗，大增至25宗。當局指，已為潛在的第二波疫情做好準備，估計成功研發疫苗後，疫情才會結束。

中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓指，疫情持續擴大，醫療系統不堪重負，可能將輕症患者分流至其他治療中心、判斷為不需治療的患者出院隔離等。

3周前，南韓單日新增79宗確診，其後持續回落，直至周三（17日），單日新增43宗確診。根據疾病及控制中心，南韓累計超過1.2萬宗確診。

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記者：韓羚

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