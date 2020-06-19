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【中印衝突】揭修路成肇禍原因 2017洞朗對峙升級版

環球政治 08:08 2020/06/19

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【中印衝突】揭一條路成肇禍原因 洞朗對峙升級版

中國印度爆發數十年來最血腥邊境衝突，至少20名印度軍人死亡。今次中印衝突與過去一樣，中印互相指摘對方首先跨過實際控制線挑釁，真相為何外界恐怕無從得知。不過，中印衝突今次在加勒萬河谷爆發，相信都與印度近期在當地修築道路方便調兵有關，情況就如中印軍隊2017洞朗對峙升級版。

中印近年兩場邊境衝突
  2020加勒萬河谷流血衝突 2017洞朗對峙
時間 2020年4月15日 2017年6至8月間
地點 加勒萬河谷地區
（中國新疆、印度印控克什米爾之間）		 洞朗地區
（中國西藏境內，接壤印度錫金邦）
爭議狀況 中印有主權爭議 中印沒有主權爭議
懷疑起因 印度在河谷西側修路，引起中方憂慮 中國在洞朗修路，引起印方憂慮
經過 中印兩軍在爭議地區以冷兵器互相攻擊 印軍侵入沒有爭議中國領地，與解放軍對峙逾70天
傷亡 印度至少20人死亡，中國傷亡未明 各有若干士兵受傷

加勒萬河（Galwan River）河谷地區，位於中國新疆阿克賽欽地區（Aksai Chin），與印度印控克什米爾拉達克地區（Ladakh）之間，中印兩國對河谷主權存在爭議，而印度亦對中國實控阿克賽欽地區聲索主權。

今次中印衝突地點：加勒萬河谷（英國廣播公司圖片）

Google地圖顯示，加勒萬河谷地區中印實際控制線，位於河谷以東一側山脊之上（控制線以東為中方，以西為印方），意味加勒萬河谷兩岸那極少的平坦土地，都屬於印度實控範圍。

圖中上下走向為加勒萬河，東面山脊紅線為中印實控線，東側為中方，西側為印方

今次中印衝突在加勒萬河谷爆發，原因相信離不開印度近期在當地修路，導致中印力量平衡有變。印度去年在印控克什米爾，修建了一條南北向主要道路，部分路段與中印實控線並行，在加勒萬河谷就是如此，公路就在河的西岸。

加勒萬河西岸可見印度修建柏油路，容許印軍沿中印實控線迅速調動

印度這條公路，可容許印度軍隊沿中印實控線迅速調動，給予印度對中國優勢。然而中國卻受到實控線位置所限，無法如印度一樣沿線修建可調兵道路。印度修路因此相信引起中方緊張，中印流血衝突前，兩軍已在加勒萬河谷對峙1個月。

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中印邊境紛爭已非第一次因修路加劇，同類情況3年前就出現過。中印兩軍2017年對峙，事發於中印邊境中線，中國西藏境內，與印度錫金邦以及不丹接壤洞朗地區。

中印邊境錫金段並沒有爭議，惟印度軍隊當時公然跨過國際邊界，侵入中國領地，與解放軍對峙超過70天。原因相信也是印度認為中方在洞朗地區修路，可能威脅印度安全。

中印2017年洞朗對峙位置圖，印度擔心中方在洞朗修路，令解放軍可南下將印度一分為二

洞朗地區位於印度國境東部一狹長地帶以北，與南面孟加拉頗為接近。此外，狹長地帶東面印度多個邦，向來都是少數民族地區，對印度中央政府離心力頗強。印度擔心洞朗道路，會容許解放軍在潛在戰爭中輕易南下一劍封喉，將印度一分為二。

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責任編輯：方圓之

欄名 : 天下了然

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