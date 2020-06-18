【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露

▲ Foodpanda香港表示，對是次事件深感遺憾及致歉，承認在香港地區，約有400個獨立電子郵件地址受影響，將盡快通知受影響的客戶。

Foodpanda母公司Delivery Hero近日爆出資料洩露醜聞，多達72萬條用戶資料受影響，數據涉及姓名、電子郵件、電話、地址座標等。Foodpanda香港今日回覆本報記者，承認資料外洩事件涉及其全球14個市場，包括過去和現在的Foodora客戶（Foodpanda、Foodora於2016年合併），香港同受影響。

【數據洩漏】Foodpanda母企逾72萬用戶資料遭洩露！香港亦有份

Foodpanda香港表示，對事件深感遺憾及致歉，證實在香港地區，約有400個獨立電子郵件地址受影響，將盡快通知受影響客戶；而母公司Delivery Hero亦正展開內部調查，並已通知資訊保護部門，會與本地相關機構以及安全和資訊保護團隊緊密合作。

該公司又指，外洩的資料包括電子郵件地址以及部份客戶資料，如已加密的雜湊密碼、姓名、送遞地址和電話號碼，但就不包括完整的密碼。目前並未有跡象顯示，任何現有客戶資料曾經被或正被第三方查閱。

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Foodpanda香港重申，該公司非常重視資料保安問題，將繼續遵守最高資訊安全性和隱私的標準，進一步努力降低客戶的潛在風險。

是次資料洩露涉事品牌為Foodora，而Foodora於2016年已經與Foodpanda合併，惟部分國家續用Foodora作品牌服務名稱；所洩露的帳戶資料，主要以外賣商戶會員居多，時間可追溯至2016年。

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責任編輯：姚慧儀