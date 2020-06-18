【港股追蹤】公司提出3成溢價回購　大行又點睇？

昨日（17日）午市停牌的創維集團（00751）發公告，提出以每股2.8元，有條件現金要約建議回購最多3.928億股，佔已發行股份12.83%。股份今早（18日）復牌，最多升超過20%，高見2.59元，全日收報2.35元，升10.8%，較回購價2.8元仍有近20%距離。

公告指，是次回購要約若獲全面接納，涉及金額資最多達11億元，將以公司內部資源撥付。控股股東黃宏生及其一致行動人士已表明不會接納要約。完成後，集團的業務和管理不變，及會維持集團上市地位。公司董事會認為，截至去年底，集團每股股份資產淨值約5.83元，要約價仍有約52%折讓，由於股價一直較每股資產淨值有大幅折讓，今次回購行動有助提升每股資產淨值。

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大行又點睇？中金維持公司評級為中性，但大幅提升股份目標價約44%，至2.8元，該行指，提升目標價是反映公司推出大規模回購計劃有助提升估值，建議投資者買入後再賣給創維。

但花旗報告又有另一個看法，該行相信創維回購消息，有助提升市場對公司的短期情緒，然而，花旗亦關注集團電視銷售、新物業發展計劃帶來較少協同效應，而所面對的挑戰，故維持對創維沽售評級，目標價僅1.25元

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