【回顧香港】1872年前警隊清一色印度人 ABCD編制按族劃分

香港人的本土情懷越吹越濃，但過去的香港我們又認識多少？今天編輯想跟各位讀者分享香港上世紀的警隊編制。翻查相關資料，香港警隊於1844年正式成立，初期的警員均在印度旁遮普地區招聘警員，到了1872年起才於倫敦及蘇格蘭地區開始招募，至於華人警員則到後期才出現。

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大頭綠衣

當時普遍市民稱軍裝警察，也就是警隊編制當中最低級的警員，為「大頭綠衣」，因為他們當時的軍裝制服以綠色為主，加上需配戴草帽（華人）、頭盔（洋人），或包頭（旁遮普人），因此得名。大頭綠衣的另一版本為當時華人與旁遮普警察一起巡邏，市民稱旁遮普警察為大頭（因爲宗教服飾緣故），華人警察為綠衣，因此得名。

ABCD編制

ABCD編制是一種族劃分警員的一個制度，英籍與歐籍警員為「A組」、印度籍警員為「B組」、華籍警員為「C組」。「D組」在較後期才出現，一九二三年警隊從當時英國租借地山東威海（或稱威海衛）招募一些當地人港當警察，因他們不懂廣東話，為了識別他們，就順理成章將D字配上他們編號。

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