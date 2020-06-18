環球市況陰霾未散 中國債券市場「疫」市跑出

重要提示︰



1. 中國債券基金以盡量提高總回報為目標。基金透過認可的機制，包括但不限於中國銀行間債券市場、場內債券市場、額度制度及／或透過在岸或離岸發行及╱或任何日後開發的渠道，將不少於70%的總資產投資於在中國從事大部分經濟活動的實體發行並以人民幣或其他非中國本地貨幣計值的定息可轉讓證券。基金是RQFII連接基金及銀行間債市基金，可透過RQFII額度投資於中國及透過境外投資計劃及╱或債券通及╱或有關規例可能不時允許的其他方式投資於中國銀行間債券市場，並沒有設定限額。

2. 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。基金可能投資於中國地方政府融資平台發行的城投債，需承受中國地方政府融資平台的違約風險。



按此瀏覽完整基金重要提示

新冠肺炎疫情自年初起在全球爆發，環球股市以至多種主要資產市場皆錄得巨量跌幅，市場風險大幅增加。反映市場投資情緒的VIX指數一度高見82.69¹，超越2008年金融海嘯的水平，可見投資者的恐慌情緒持續高企。

雖然疫情近日漸見有緩和迹象，但疫情已對環球經濟造成沉重打擊，加上美國大選舉行在即，為環球市場增添不明朗因素。投資者更加渴求能夠提供較高收益及抗跌力較強的投資產品，以抵禦市場波動，而貝萊德中國債券基金正好具備了這些特質。

3大優勢抵禦市場衝擊

事實上，中國債券市場已發展成僅次於美國的全球第二大債券市場²，隨著中國債券被更多大型指數納入，預計該市場在未來幾年將持續增長。而貝萊德中國債券基金則具備3大特點，包括收益率較高、波動性較小，並捕捉中國在岸與離岸債券市場的低相關性而產生的機遇，在這市場劇烈波動的時期，對投資者顯得尤其重要。

收益率較高

在目前收益率超過3%的環球債券產品中，其中一半是來自中國債券市場³，貝萊德中國債券基金年息率更高達6. 2%。（A6人民幣類別）（最近期的股息收益率04/30/2020）（A6股份類別旨在每月派息。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則。基金實際上可能從資本派付股息。詳見注意重要提示6）⁴

波動性較小

儘管自2020年3月起，全球信貸市場持續動盪，但貝萊德中國債券基金在過往3年的波幅仍然處於較低水平，回報亦相對較高，比起環球債券基金更為優勝。

資料來源：貝萊德，數據截至2020年3月底。基金回報根據A6美元對冲股份類別計算(成立日期: 2018年7月4日)，於2018年7月A6美元對冲股份類別成立日期前，基金回報為A2離岸人民幣股份類別，對沖至美元（採用每日對沖成本）。基金股份類別最近5年年度回報: A6美元對冲股份類別:年初至今:-0.03%, 2019: 8.1%, 2018: 2.4% (成立日至年底); A2離岸人民幣股份類別:年初至今:0.3%, 2019:8.8%, 2018:3.3%, 2017:8.8%, 2016:4.5%，截至2020年4月。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。表現按該時期的資產淨值計算，資產淨值對資產淨值，股息再作投資。表現數據已扣除費用。四分位數：晨星。類別：晨星美元靈活債券。所示的同行比較僅出於說明目的，並不旨在比較同一投資領域中的所有資金，也不旨在比較所示資金的所有特徵。提及基金名稱不應被視為這些基金的投資建議或投資建議。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

低相關性有助提高分散風險能力

中國債券市場分別為在岸人民幣債券市場和離岸美元中國信貸市場。過去幾年，由於兩大市場的投資者背景截然不同，中國在岸和離岸債券市場一直處於低相關性，同一發行人所發行的在岸及離岸債券存在價差。貝萊德中國債券基金可以在這兩個市場之間靈活調配資產，以捕捉上行空間，同時降低下行風險。

舉例說，隨着2018年中美貿易緊張局勢升級，貝萊德中國債券基金將資金轉移至中國境內市場以減低風險；然後在2019年，再將資金轉移到離岸市場，賺取中國離岸信貸市場的迅速反彈，這令基金的表現相對於全球定息收益基金的表現更為優越。踏入2020年3月股市大跌，我們延長在岸債券市場的投資，並減持離岸高息債，使今年基金的表現較全球定息收益基金更為優勝。

資料來源：貝萊德，彭博社，2020年3月底。在岸債券：彭博巴克萊中國匯總（美元-H）。中國股票：滬深300指數。美國股票：標準普爾500指數。

新興市場債務：摩根大通新興市場債券全球多元化指數。

過去幾年中國在岸和離岸債券市場持續維持較低相關性，今年情況更加明顯，由於外資持有在岸債券的比例較低且資金在市場之間較難流動。預料低相關性的狀態可能會持續，因為各大指數納入仍未包括信貸。外國資金投資在岸市場仍會保持在低水平，使中國在岸債券市場能夠繼續發揮分散風險的作用。

料疫後內地經濟復甦勝歐美

展望疫情之後，中國的經濟活動將陸續恢復正常。而近年中國的經濟發展重點也聚焦於國內消費，同時在貨幣和財政政策上仍有很大的調節空間，以抵禦其他國家的經濟停擺所帶來的負面衝擊。因此，預料中國的復甦步伐會較歐美各國更快，而中國亦會繼續推動在岸資本市場，在未來1至2年內，預期中國債券市場將發行更多債券，有更大的增長空間。

如欲了解更多，可到以下銀行查詢：

(會後補渣打banner & landing link)

1. 2020年3月16日數值。

2. 資料來源：BIS，世界銀行，截至2019年12月。

3. 資料來源：貝萊德、WIND，截至2019年12月。

4. A6股份類別年息率 = （派息╱除息日之資產淨值）* (12*100)。成立日期：A6人民幣股份類別：2011年11月11日；派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

按此了解更多基金詳情

Disclaimers



過去的表現並不代表未來的表現。指數表現數字僅供參考之用。投資者無法直接投資於指數。以上資料僅供參考説明用途，或會根據隨後的條件的改變而發生變化。

本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。

投資涉及風險，過往業績並不代表將來的表現，不應成為選擇產品的唯一考慮因素。所有金融投資均附帶風險。投資價值及收益可升可跌，並不能保證。投資者可能無法取回原本投資金額。貨幣匯率變動亦可能導致投資價值減少或增加。波幅較高的基金表現可能尤為反覆，投資價值可能突然大幅下跌。稅務水平和基礎亦可能不時更改。

有關上述警告的詳情，載於現有基金章程內的基金特定風險中，閣下作出投資前應仔細閱覽。本文件僅供參考用途，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。

除非任何客戶的個別投資管理協議列明或與管理基金有關的條文明文規定，否則我們不會就人事、架構、政策、流程、目標或（不限於）本文所載任何其他事宜出現任何變動而作出通知。

貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。

文件內所有分析均由貝萊德就其本身目的取得，並可能據此行事，所取得的任何研究結果僅屬偶然。文內所述觀點並不構成投資或任何其他建議，並可予以修改。有關觀點不一定反映貝萊德集團旗下任何公司的意見或其意見的一部份，且不保證其準確性。

除非另有說明，否則文內所載全部資料均為截至本簡報首頁列示日期的最新資料。

在香港，資料由貝萊德資產管理北亞有限公司刊發。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。香港投資者如欲了解詳情，請參閱貝萊德全球基金的基金章程，包括風險成份。

未經貝萊德的事先書面批准前，任何人士不得以任何形式或以任何方法（電子、機械、錄製等其他方法），複製、儲存於檢索系統、傳送或分發本文件的任何部份。

BlackRock®乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。©2020 BlackRock, Inc. 版權所有。

（資料由客戶提供）