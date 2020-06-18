【MPF】彭博：中港股票基金5月走資3.8億元　創近4年來最高

▲ 5月份中港強積金股票基金淨走資3.84億元，創自2016年來單月走資規模最高水平。

港區國安法再令本地政治風險升溫，有強積金顧問數據顯示，單在5月份中港強積金股票基金淨走資3.84億元，創自2016年來單月走資規模最高水平。

《彭博》引述MPF Ratings數據顯示，5月份中港股票基金錄得淨流出3.84億元，是4年來最大的單月走資幅度。截至5月底止，共有2,100億元強積金資產是投放在中港股票基金。

同時，亞洲除外的區域性股票基金，5月錄得淨流入11.7億元，是吸資最大強積金資產類別。

MPF Ratings：強積金成員對中港股票失去信心

MPF Ratings向《彭博》表示，強積金計劃成員由中港股票轉移到其他地區的資產「已經有一段時間」，特別是自去年的社會事件、以至今年以來的新冠肺炎疫情，並預期隨着市場的不確定性趨增，有關趨勢會持續。

MPF Ratings主席叢川普表示，從中港股票基金與美國股票基金資金流向的巨大差距，他形容強積金成員「可能對中港股票失去信心」。

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編輯：趙穎妍