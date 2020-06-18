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【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港

科技 17:15 2020/06/18

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基於國家安全考量，聯邦傳播委員會建議否決太平洋光纜的美國與香港間海底電纜啟用計劃，並建議改連接台灣、菲律賓。

中美角力進入白熱化階段，日前美國司法部就建議，由Google和Facebook斥資興建的高容量海底光纖電纜，基於國家安全考量，聯邦傳播委員會建議否決太平洋光纜的美國與香港間海底電纜啟用計劃，並建議改連接台灣、菲律賓。

fb、中移動等共建「2Africa」海底電纜　3.7萬公里橫跨非洲

港美海底光纖電纜計劃觸礁　Google擬先駁通台灣線段

據了解，海底光纖電纜原本設定，香港將是其中一個落腳點，但現時或有變數。美國司法部表示，建議該海底光纖電纜繞過香港主要是基於國家安全擔憂，因為在中國加強監控香港後，電纜連接香港會帶來潛在國家安全風險。

由於PLCN的重要投資方雖然是香港註冊企業，但它卻是中國電信服務商鵬博士電信傳媒集團（Dr. Peng Telecom & Media Group）的子公司。如果光纖網絡的海底電纜連結至香港，將使北京得以收集來自美國的數據；又指中國政府「近日移除香港自治的行動，有可能讓中國情報及國安單位在香港公開活動」，加深有關憂慮。

如果將電纜轉為連接美國、台灣和菲律賓，就會由Google與Facebook的子公司分別擁有與控制，中國並無所有權。（網絡資料圖片）

美擬禁PLCN光纜營運　無礙Telstra公司業務

Google和Facebook興建光纖電纜的原意是將美國的通訊傳輸橫越太平洋，並通過香港再傳送到其他亞洲地區。如果將電纜轉為連接美國、台灣和菲律賓，就會由Google與Facebook的子公司分別擁有與控制，中國並無所有權。

Google與Facebook在2017年宣佈聯手建設PLCN，連結加州與香港的高速光纖網絡，電纜長達12800公里，是首條直接連接香港與美國的海底電纜。

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責任編輯：施雯雯

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