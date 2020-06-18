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【定期存款】中銀減港元定存中短期息 半年期削0.2厘至1.1厘

金融經濟 16:50 2020/06/18

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港元拆息跌不停，兩間大行中銀香港 （02388） 及東亞 （00023） 鬥減港元定期存款息率。中銀於昨天（6月17日）調低半年以下的港元定存中短期定存息，當中3個月期下調0.1厘，新息率至1.5厘。至於港元定存一個月期及半年期齊削0.2厘，半年期的新息率為1.1厘，一個月則新報0.55厘。專家預計發鈔行於6月份帶頭減息，料中小行會再有新一輪跟減。而東亞則於今天（18日）調低138天年息，更呈兩連減，累削0.05厘至險守1.1厘關。

一個月港元拆息連跌15天，更失守0.5厘，低見0.43厘的兩年半新低，創下3年以來的最長跌浪。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，定存息隨拆息不斷走低而跟減，何況業界皆轉戰場，瞄準本周日（21日）政府的現金派發計劃開始接受登記，各大小銀行已爆搶客戰，齊攻涉資約700億元商機。

以中銀為例，為市民派錢一萬元提供3個月定存高達4.3厘，但要上限10萬元才獲此高息，大戶期內賺息約1千元。

市民獲派一萬元横財，專家建議不妨開立高息存款，現時市面至少有5間銀行以超高息搶存，當中有兩間更有10厘息。

信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由下周日（6月28日）至8月31日，現有客戶透過網上理財或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為「轉數快」預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款，可享高達10厘年利率優惠。這優惠同樣適用於新客戶，萬元戶期內料可賺息250元.

滙豐亦連環出招，新推一個月儲蓄存款享10厘息，萬元戶期內賺息約83元；另有兩個月儲蓄存款10厘，同樣合資格新客以手機開戶，以上限5萬元計；追息族按理可穩袋833元 。

而1個月短存方面，富邦亦指，客戶成功登記政府1萬元的現金計劃，且於指定期限以全新資金開立1個月定存，可享3.8厘息率，以10萬元封頂，存期可賺317元利息。南商1個月更高達5厘，惟設限在5萬元，賺息208元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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