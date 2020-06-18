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【業主反價】遇上業主反價買家仍堅決入市 睇樓一次928萬元購入深灣軒2房

股樓投資 16:28 2020/06/18

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隨著政府進一步放寬限聚令措施，意味疫情對本港的威脅再減低，對樓市而言屬利好消息，最近業主的議價空間大降之餘，更出現業主反價的個案。

最近鴨脷洲深灣軒1座高層B室，向東南望海景，2房間隔，實用面積約483平方呎。單位原以920萬元放盤1星期，業主隨後更反價8萬元，也獲區內客接洽，最後以約928萬元成交，實用呎價約19,213元。買家為分支家庭客，心儀單位位處高層兼享海景，睇樓1次即拍板入市。

【高價成交】綠楊新邨放盤一天零議價770萬成交　追平屋苑兩房歷史新高紀錄

資料顯示，原業主於2013年9月以約650萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約278萬元，物業升值約42.8%。

【新盤開價】日出康城SEA TO SKY首張價單涉285伙 折實平均呎價15,824元較同區新盤平6%

事實上，上述單位業主反價8萬元，已不算誇張，早前大圍恆峰花園3座低層B室，實用面積865平方呎，間隔為4房，單位原開價1,000萬元，放盤1個月，最後業主反價90萬，獲買家以1,090萬承接，呎價12,601元，單位較原本叫價貴9%。

【二手成交】買家遇筍盤爭睇樓盛況再現　 南昌一號劈價逾百萬盤吸逾10組客捧場

 

 

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撰文 : 陳詠妍

深灣軒 鴨脷洲 限聚令 放盤

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