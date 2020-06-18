地緣政治一觸即發　人幣回調反覆靠穩

環球股市反彈動力正在減弱，部分美國及中國城市疫情出現反彈，市場關注疫情二次爆發風險。另一邊廂，亞洲地區的地緣政治風險升溫，中印邊境地區雙方短兵相接造成死傷，朝鮮半島局勢亦轉趨緊張，北韓突然炸毀對南韓的聯絡辦公室，更聲言準備採取軍事行動。世事紛亂，加上中美緊張關係持續升溫，促成中美雙方高層在夏威夷密晤，但市場普遍預期成效不高。避險情緒升溫，美元反彈至97水平左右，人民幣先升後回反覆靠穩。

儘管中美密會未有取得太多實質進展，中美領導人至少避免在現階段單方面將行動升級，並以對話和溝通代替直接對抗。現時，香港事務仍然是焦點所在，昨日公布的G7成員國聲明強烈呼籲中國重新考慮制訂「港區國安法」的決定。一旦美國對中國及香港實施強力制裁，將會引起金融市場震盪。筆者認為，中美雙方舉行會議後或會採取較為克制的行動，假如中美雙方仍然堅持落實首階段協議的底綫，對人民幣的衝擊將較為有限，配合美元下行勢頭，以及人民銀行和聯儲局貨幣政策的分化，人民幣仍然有能力在現水平維持穩定。