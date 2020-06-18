故意向警員大聲放屁　奧地利男子被罰4300元

奧地利首都維也納有一名男子被控於本月初被警察截查身份證時，故意向警員大聲放屁，被重判罰款500歐羅（約4300港元）。該名男子投訴判罰過重，但警方仍然堅持是合理的判決。

該名男子事後接受訪問時講述事發經過，指罰款金額太高及不公平。事件引起社會廣泛關注，網民紛紛在社交平台上議論。警方於周二在 Twitter發佈訊息解釋事件及為警方作辯護。

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警方指，於6月5日事發當天，該名男子正坐在一個公園的長椅上。當警員上前要求查看他的身份證時，他採取不合作態度並挑釁警員，突然站起來，轉身背向警員，近距離大聲放屁。警方認為任何人無意或不受控制地放屁，是不會被懲罰，但該名青年明顯是故意作出挑釁性行為。警方表示，假如該名男子認為罰款金額過重及不公平，可以循司法途徑提出上訴。

奧地利也曾有市民因被警察重罰而引起網民討論，在2018年，一名維也納市民因為踏單車超速，被罰款30歐元。跟據當地法例，在市區內踏單車的最高時速為10公里/小時，違者可被罰款。該名市民將罰單上載到社交平台後，引起當地網友熱烈議論，很多網友都表示自己不知道在當地踏單車有速度限制。

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