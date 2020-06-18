中國為支持非洲抗疫　免除非洲國家年底到期無息貸款債務

國家主席習近平在北京主持中非團結抗疫特別峰會時，宣布免除非洲國家今年底到期的無息貸款債務，並指中方會全力支持非洲的抗疫行動，繼續向非洲國家提供物資援助、派遣醫療專家到當地和協助非洲到中國採購抗疫物資。

習近平表示，中方將在中非合作的框架下，免除有關非洲國家截至今年底到期對中國的無息貸款債務，亦會與國際社會一起加強對非洲國家的支持力度。中國將提前於今年內，建設非洲疾控中心總部，並承諾在新冠病毒疫苗研發完成後，率先幫助非洲國家。

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中非團結抗疫特別峰會以視像形式舉行，習近平在會中發表講話，指新冠病毒疫情在全球蔓延，面對疫情，中國和非洲會互相聲援、團結地互相合作，堅定不移攜手對抗疫情，推進中非的友好關係。

習近平強調，他反對將疫情政治化，相信人類最終會戰勝疫情，中非的人民將會過更美好生活。他又指，中方願意與非方一起，維護以聯合國為核心的全球治理體系，支持世衛組織為全球抗疫作出更大貢獻。

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