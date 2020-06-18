稱持續構成異常威脅　特朗普延長對北韓制裁一年

兩韓關係持續緊張，美國總統特朗普於當地周三（17日）宣布把美國對北韓的現有制裁延長一年，理由是因為北韓持續構成「異常」的威脅。

韓聯社報道，特朗普向國會發通知，指北韓使用的核武材料存在擴散風險，會繼續執行2008年6月頒布「針對北韓的國家緊急狀態」中的《13466號行政命令》。特朗普又指北韓政府的行動及政策持續對美國的國家安全、外交政策及經濟造成「異常」威脅。

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特朗普在致函國會的信件中提到，北韓的核武與彈道導彈發展計劃繼續構成「異常」威脅，而北韓的政策正在破壞朝鮮半島的穩定，更危及在當地的美軍、盟友及貿易夥伴的安全。他特別提到北韓核子、彈道飛彈計畫，以及其他「挑釁、破壞穩定和壓迫性」行動所帶來的威脅。

南北韓的局勢愈來愈不穩定，北韓先關閉與南韓的聯絡渠道，又炸毀位於開城的兩韓聯絡辦事處。分析指，北韓近期連串舉動是希望美方讓步，並重啟無核化談判。

美國中央情報局前分析師泰利（Sue Mi Terry）周三在華盛頓智庫的一場研討會上指，北韓現時正希望通過一系列挑釁的行為，修補當地因新冠病毒而受嚴重影響的經濟。泰利認為在美國大選前後，北韓還會有其他挑釁性行為，為日後與美國對話尋求籌碼。

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