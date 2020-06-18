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【美朝關係】特朗普被爆僅想出風頭 才與金正恩見面

環球社會熱點 16:08 2020/06/18

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【美朝關係】特朗普被爆僅想出風頭 才與金正恩見面

美國大選在即，美國總統特朗普（Donald Trump）卻遭前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）出書揭特朗普政府決策內幕。博爾頓在新書中表示，特朗普與北韓領袖金正恩早前舉行美朝峰會，只是「想出風頭的舉動」（exercise in publicity），更大爆美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對特朗普感不滿。

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博爾頓在書中透露，即使美朝峰會的目的是想推動朝鮮半島無核化，但其實特朗普本人並不太關心無核化。博爾頓指，特朗普對他說只想與金正恩簽署一份，「無實質內容」（substance-free）的公報，然後司開記者會宣布自己取得成果。

博爾頓又指，蓬佩奧在峰會對特朗普的表現感不滿，曾私下傳字條給博爾頓指特朗普「一派胡言」。而在峰會的一個月後，蓬佩奧不同意特朗普對北韓的外交策略，並形容「其成功機會一開始就是零」。

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另外，博爾頓又透露，特朗普為了想與金正恩做朋友，在2018年10月曾委託蓬佩奧，到訪北韓時把艾頓莊（Elton John）的大碟《Rocket Man》送給金正恩，此前特朗普曾戲稱金正恩為「火箭人」。

然而，特朗普似乎未意識到，蓬佩奧該次北韓之旅沒有與金正恩見面，而把《Rocket Man》交在金正恩手上的舉動，在之後數月亦視為重要的任務。

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責任編輯：楊心悅

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