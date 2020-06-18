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【新冠肺炎】查理斯王子出席活動　稱嗅覺和味覺仍未完全回復

環球政經 15:00 2020/06/18

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英國查理斯王子（Prince Charles）為了幫醫護人員打氣，於6月16日到訪當地一間醫院，在談及自己感染新型冠狀病毒的個人經驗時，指自己的嗅覺和味覺仍未完全回復。

英國查理斯王子與夫人卡米拉到訪海格洛夫莊園（Highgrove）附近一間醫院，是自英國實施居家令後，首次出席公開活動。他們與一眾醫護人員會面時仍然保持兩米的社交距離，並以雙手合十代替握手打招呼。當查理斯王子談及自己感染新冠狀病毒的個人經驗時，他指自己的嗅覺和味覺由確診至今，仍未完全回到正常狀態。

相關新聞：【新冠肺炎】世衛稱新冠病毒或永不消失　中國科學家早於16日前已提出

現年71歲的查理斯王子在3月時出現輕微病徵，其後證實確診新冠肺炎，與夫人卡米拉一同在家中自我隔離後康復。他表示因為自己曾是確診者，所以對其他確診者的遭遇身同感受，認為自己只有輕微病情已算是非常幸運。

與查理斯一同探訪的卡米拉亦讚揚當地的醫護人員，稱他們面對疫情時臨危不亂，反映出英國人的最佳精神。她透露在上周與孫兒子在保持一定的社交距離下會面，雖然沒法擁抱對方，但對她來說已經是一份很好的禮物。

早前，英國一項研究顯示，有六成新型冠狀病毒確診者報稱嗅覺或味覺消失，更有感染者康復後未能重拾味覺嗅覺。

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撰文 : 國際組

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