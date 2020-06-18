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【航空告急】搭飛機得水飲？　多間航空公司暫停供應酒精飲品

金融經濟 16:42 2020/06/18

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全球多間航空公司宣布暫停供應酒精飲品，很多航空公司將飲料選項限制為僅水。

在新冠肺炎疫情下，全球多間航空公司宣布暫停供應酒精飲品，很多航空公司將飲料選項限制為僅水，而且廣泛修訂餐飲服務，減低機組人員及乘客之間的互動。

暫停提供酒精飲品

英國廉航易捷航空（Easyjet）在本周一已恢復往返英法的部份航線，公司唯一提供的茶點是水，但容許乘客自帶食物及非酒精飲品上機。英國航空（British Airways）亦暫停向短途機經濟客位乘客提供酒精飲品，部份特別飛機餐如兒童餐亦要暫停。愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）未有暫停酒精飲品供應，但不提供熱飲，並要求乘客在上機前事先選擇好餐點。

荷蘭皇家航空（KLM）亦已暫停銷售熱飲及酒精類飲品，但仍然可向機組人員要求水及汽水，而且會在乘客上機前會事先在座位放包裝好的茶點，並只會在機程超過9小時的航機上派餐。

維珍航空派「保健包」

維珍航空（Virgin Atlantic）將全面暫停供應酒精飲品，並向乘客派發「保健包」，內有口罩、濕紙巾及潔手液。維珍澳洲（Virgin Australia）將提供免費的水和小吃，但目前尚無法在機上購買額外的食物和飲料。

美國航空公司方面，達美航空（Delta Airlines）不會在國內航綫提供啤酒、紅酒等，但國際航班不受此限。美國航空（American Airlines）將根據機程長短、目的地而有不同的食物及飲品供應，不過酒精飲品就只限國際航班乘客或頭等艙乘客享用。

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