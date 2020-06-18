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小業主心驚驚　半個月劈價150萬

股樓投資 16:04 2020/06/18

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港區國安法消息一出，美國總統特朗普（Donald Trump）揚言，取消香港特殊待遇地位。跨國投資銀行摩根大通更發表報告，估計外資或掀賣樓潮，走資規模恐近5,000億元。面對目前困局，部分業主減價賣樓，盡快套現現金。

中原地產陳輝麟說，受近期本港政治局勢影響，部份買家轉趨觀望，亦有業主減價賣樓。他續說，青衣盈翠半島７座高層Ｄ室，實用面積675平方呎，三房連套房間隔，原叫價1,400萬元，終減價150萬元，以1,250萬元易手，即減價11%，實用呎價約18,519元。

值得留意的是，雖然業主劈價賣樓，惟根本稱不上平賣。據滙豐網上估價網顯示，上述單位估值約1,085萬元，即是說成交價，比銀行估價高。事實上，原業主早於1998年，以374萬元購入上述單位，現轉手帳面勁賺876萬元，即約2.3倍。

雖然近期屢見業主劈價逾百萬，但不代表平價賣樓。因此，準買家宜多作比較，並翻查銀行估價，不能被表面數字誤導。

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撰文 : 柳家平

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