陳茂波：下月8日開始派發1萬元　逾千食肆7月推7折、8月推8折優惠

財政司司長陳茂波今日（18日）就刺激消費措施會見傳媒。他指出，第一輪1萬元現金發放計劃將於7月8日開始發放，肴望屆時可推動市民在本港消費意欲，刺激經濟。由6月21日至6月30日通過銀行進行網上登記過戶收錢，一律都會由7月8日開始同步收到1萬元。

相關文章：【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢 4大銀行電子登記步驟

相關文章：【派錢1萬】原來仲可以買齊三大高息REITs

飲食界立法會議員張宇人表示，正與不同商場業主商討會否推出更多優惠。他又指。之後會公布有關餐廳名單，呼籲小商戶也可以參與是次計劃。有業界代表指出，今次將計劃推出「史無前例」的優惠，包括7月晚市推出7折、8月晚市推8折等，預料數以千計食肆參與是次計劃，希望市民留港到飲食業消費，可以振興經濟。陳茂波則表示，鼓勵不同食肆參與，而且推出不同優惠均屬自願性。

陳茂波解釋，派放1萬元在推行上，較推出消費券為快。他指，在準備預算案時，已留意到香港經濟接二連三受到衝擊，如中美貿易戰、社會事件，以至今年年初的新冠肺炎疫情，香港經濟亦因而轉差。在這種環境下要推動經濟發展，有3個主要動力，包括外貿、消費及投資。而政府認為先刺激本土消費，因外貿恢復速度需要時間，刺激本土消費則有不同方法。陳茂波又指，不同市民在不同崗位都需面對各種壓力，如放無薪假及被解僱等。所以是次派放1萬元是讓市民自由選擇如果運用。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！