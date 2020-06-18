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Canalys：今年首季智能手錶Apple Watch最好賣　全球出貨量達1430萬

金融經濟 15:24 2020/06/18

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市場調查機構表示Canalys報告指，AppleWatch於今年首季智能手錶全球最好賣，合共出售520萬隻。

市場調查機構表示Canalys發表最新報告表示，受到新冠肺炎影響下，今年首季全球手錶出貨量卻仍能逆市增長12%至1430萬件，蘋果（美：APPL）更成為大贏家，今年首季合共賣出520萬隻，其次為華為及三星。

據數據顯示，疲情影響下，蘋果手錶首季出貨量按年下跌13%至520萬，市場份額亦按年下跌約10個百分點，不過仍然是市場上最受歡迎。Canalys指，WatchOS於本季錄得400萬個新活躍用戶，安裝總人數增至7000萬人，Canalys預計，未來3個月Apple Watch的銷量增長至1億隻。

雖然華為及三星智能手錶銷量未及AppleWatch，但在「疫」市期間，增長速度反而更快。華為智能手錶今年首季出貨量達210萬隻，按年增長約1.1倍，其市場份額亦大幅擴大至14.9%，按年增長7百分點；三星智能手錶今年首季出貨量達180萬，按年增長46%；市場份額由去年9.6%表擴大至12.4%。

Canalys指，傳統上每年第四季是行業的銷售旺季，內地經濟復甦強勁，加上華為、小米 （01810） 等內地企業加強推動，料中國將成為今年智能手錶增長的主要動力。

相關文章：小米9億成交漲2%　Canalys：小米可穿戴設備銷量全球第一

【阿里巴巴新引擎】Canalys：阿里雲內地市佔增加　領先騰訊雲幅度擴大

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