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TikTok母企最受IT人才歡迎？Google、fb員工爭相跳槽

科技 16:00 2020/06/18

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在眾多科企之中，Facebook員工搜尋字節跳動的次數最多，其次是亞馬遜、Google和Uber的員工。

科技公司出名人工高、福利好，遊戲室、彈性工作時間、任飲任食零食，實在叫人趨之若鶩。不過，到底哪間最受打工仔歡迎？外國科技論壇Blind近日分析站內搜索和瀏覽記錄，發現抖音（海外版稱TikTok ）母公司字節跳動（ByteDance）成為美國最受求職者歡迎的科企，更是Facebook、亞馬遜、Google和Uber員工跳槽的熱門選擇。

《日經亞洲評論》報道，Blind指出，字節跳動擊敗所有競爭對手，成為平台上搜索量增長最快的科技公司。今年5月，與字節跳動相關的資料，被搜索多達1.3萬次，是1月份的10倍。

「4、5年前是Airbnb最受熱捧，接著是Uber、零佣金交易平台Robinhood，現在則是字節跳動。」Blind聯合創辦人及美國營運總監Kyum Kim續言，他們已多翻分析以上趨勢。

【Google捱轟】疑推高TikTok評分　移除800萬負面評價

【TikTok捱告】私隱保護組織提訴　批評未能有效保障兒童

字節跳動搜尋量排名　fb員工稱冠

研究亦顯示，在眾多科企之中，Facebook員工搜尋字節跳動的次數最多，其次是亞馬遜、Google和Uber的員工。他們最想了解字節跳動的工作機會、薪金、其他津貼福利，以及其位於新加坡的辦公室情況。Kyum Kim補充，雖然以上數據未能如實反映，到底有多少員工跳槽到字節跳動，但相信該公司正吸引更多科技人才的關注。

目前字節跳動的搜索量位列第9名，Google、亞馬遜和Facebook仍是2020年Blind上搜索量前3名的公司。由於網民未必會區分母企及旗下品牌，故Blind的搜索趨勢研究是合併了TikTok和字節跳動的查詢。

字節跳動現時在美國擁有超過1000名員工，高於去年同期的300名。該公司亦正於全球積極地招攬人才，單計今年首5個月，就有6名來自Facebook、Google等科企巨頭的高管入職。

抖音涉國安問題　美運輸安全管理局禁員工使用

【美國示威】被質疑打壓黑人聲音　抖音稱技術錯誤並致歉

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責任編輯：姚慧儀

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