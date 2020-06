【中美角力】美國防部批中國 利用疫情發動經濟戰

▲ 美媒報道,美國國防部不滿中國企業在美國醫療用品供應市場佔重要地位,批評中國利用新冠疫情,對美國發動經濟戰。

中美角力持續,新冠肺炎疫情也導致中美關係更趨緊張。美國曾表示在醫療用品的供應鏈方面,要減低對中國的依賴。美媒報道,美國國防部不滿中國企業在美國醫療用品供應市場佔重要地位,更批評中國利用新冠疫情,對美國發動經濟戰。

美媒CNN報道,自新冠疫情爆發後,美國政府將醫療用品納入國家安全利益範疇,憂慮中國在防疫用品及藥物原料等方面主導市場,會威脅美國的國家安全。

美國國防部副部長洛德(Ellen Lord)今年4月就已批評中國:

我們必須很小心對待敵對國家向我們發動經濟戰,這已經進行了一段時間。

(We have to be very, very careful about the focused efforts some of our adversaries have to really undergo sort of economic warfare with us.)

CNN更引述1名國防部官員指,國防部正密切關注中國利用新冠疫情的任何跡象。

美國國防部上月12日,將名為快速啟動項目(Project Jumpstart)的合約給予美國企業ApiJect ,合約價值1.38億美元(約10.7億港元),用於協調疫苗預裝注射器的生產。

據悉,這家企業接洽的分銷商,包括一家美國醫療科企Ritedose,但該公司於2017年獲中國武漢市的人福醫藥集團收購。

美國國防部發言人安德魯斯(Mike Andrews)表示,國防部了解ApiJect正與潛在分包商洽談,國防部將繼續與ApiJect密切合作,向美國人提供關鍵醫療設備。

