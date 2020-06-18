【企業家專訪】黃煜醫生｜疫情下轉危為機 帶領基因醫學革命

▲ 從公院醫生蛻變成醫療集團企業家，Calvin不僅靠技術，還有靈活的商業思維。

新冠肺炎疫情兇險，就連治病的私家醫生，業務都大受影響。不過對極致醫療集團創辦人黃煜醫生（Calvin）而言，疫情影響輕微，他更藉此契機發展有可能改變行業生態的基因醫學事業！從公立醫院醫生轉為私人執業，再由私院的腎科主管變身成醫療集團創辦人，Calvin不但是一位出色的腎科專科醫生，更是一位成功的企業家──別人的危，卻是他的機。

「黃煜醫生」這名字，稍有年資的醫護人員都不會感到陌生，先後在威爾斯親王、廣華、瑪嘉烈及基督教聯合醫院工作，Calvin從駐院醫生當上腎科專科醫生，後來轉到浸信會醫院當腎科主管，其優秀技術加上熱情個性，令他相識滿天下。

▲ 做醫療不能只賣概念，Calvin相信只有一步步建立實業，才能說服別人與他同行。

其後，Calvin開設自己的私人診所，期間又攻讀了三個醫學碩士學位，一路走來累積的扎實根基與廣闊人脈，成為他建立醫療集團的最大本錢：2017年，他跟拍檔在黃埔開設家庭科診所及物理治療中心；2018年中，極致醫療集團誕生，在旺角雅蘭中心設立第一間內窺鏡及專科中心；2019年，尖沙咀海港城成為第二個據點，專科服務更多元化，甚至包括癌症治療。業務得以迅速擴充，對行業的透徹了解是箇中關鍵。

▲ 極致醫療選址極具策略性，第一間專科中心設於四通八達的旺角雅蘭中心，位置非常方便。

私人醫療集團大勢所趨：醫生是拍檔

以醫療集團姿態走進私人市場，可說是大勢所趨，Calvin解釋：「私營醫療市場與保險行業息息相關，而保險的趨勢是跟醫療團隊合作，集團比起單一醫生更有優勢。」他在私營醫療市場工作多年，熟悉保險機制，跟資深保險從業員稔熟，他說：「熟悉保險制度，就能減少病人入院後無法索償的情況，否則病人期望落空，保險同事又會承受很大壓力，這些都是私人市場中很重要的事項。即使醫生技術如何了得，最初私人執業時，一般都不懂這些保險事務。集團經營便可補充這方面的不足，當然最重要都是提供客戶來源，讓剛從公立醫院出來的專科醫生更有信心。」

醫生從來都是醫療集團的最大資產，在人事管理方面，Calvin從不覺得自己是老闆：「我覺得自己是經理，一群經驗豐富的醫生聚在一起，難道我會說我是你們老闆？這樣說當然不恰當，大家的關係更像拍檔。作為營運者，我有責任為醫生們接觸一些保險公司及合作對象，達到協同效應。」集團羅致的都是經驗豐富的醫生，團隊合作效率極高，他舉例：「遇到甚麼棘手個案，我們會在手機通訊程式開一個群組，集齊各相關專科醫生，你一言我一語， 只需十多分鐘，治療計劃就出爐了！」由同一集團的醫生會診，更可令分享病歷資源的流程更簡易及快捷，得益的，始終是病人。

疫市不停步 發掘醫療藍海：基因醫學

然而在過去一年，受社會氣氛及疫情影響，市道變差，不少私家醫生業務都大受影響。幸運地，Calvin所受影響甚微，他笑稱：「因為我的業務層面比較廣泛，認識的人多，雖然我是腎科專科，但我也是一個全科醫生，基於人們知道我們的醫療團隊甚有質素，以及我比較熟悉保險，即使病人有婦科、腫瘤科或外科等問題，也會先來向我求診，由我做主診醫生，再協調其他我推介的優秀專科醫生，一起為他們診治。」

有麝自然香，除了醫療集團的業務外，Calvin還趁疫情期間的空檔，積極籌備多個計劃，將手伸得更遠，擁抱更多難得機遇。例如極致醫療正跟銅鑼灣一間高端體檢中心合作，作其專科的支援；另一邊廂，集團又積極面向大灣區，在深圳羅湖參與建立「香港名醫城」，Calvin 更分別是這兩項計劃的首席醫療總監。這些參與皆令極致醫療集團獲得更大的協同效應。

不過最令Calvin興奮的，是基因醫學（genetic medicine）這片藍海。他正與全球知名的基因公司Prenetics （CircleDNA母公司）合作，計劃在香港推廣在歐美獲得高度認可的基因醫學測試，令香港的醫生更能了解病人的基因特性，作出更精準的診斷及個人化的治療，誓將掀起一場未來醫療革命！ 而剛巧基因醫學技術（核酸測試）正正是用來診斷新型冠狀病毒的黃金標準，在疫症期間大派用場。然而，兩者的契合，卻是無心插柳的命運安排。

一切又要回到疫情。在2003年沙士時，Calvin是廣華醫院的前綫內科醫生，屬最高危的一群。當年他身邊有同事染病，有的至今仍有類固醇治療引致的骨枯等後遺症，因此對疫症感受尤深。這次新冠肺炎疫情來襲，Calvin跟一群志同道合的醫生自發向醫管局申請回流公院當「Locum」（替班醫生），整整三個月、每星期兩晝，Calvin就在基督教聯合及瑪嘉烈醫院當專科門診醫生，希望分擔醫管局同事的工作量，略盡綿力。有次他跟好友及拍檔談起這件事，對方驚覺原來自己也有絕佳的條件幫忙抗疫──這位朋友正是基因檢測公司Prenetics（CircleDNA母公司）的創辦人兼行政總裁楊聖武！

「原來他的Lab只需進行一些簡單安全改建，便可做到新冠病毒核酸檢測，可做到的數量，比當時政府及醫管局醫院加起來更多！」於是他們發起非牟利計劃Project Screen，以成本價發售家用版的新型冠狀病毒核酸測試，醫護人員及家屬更可獲保險公司補助，鼓勵社區進行更多核酸測試，杜絕最令人擔心的隱形傳播鏈，在非常時期盡企業責任貢獻社會。中港澳通關在即，Calvin期望Project Screen能協助政府進行更多社區核酸測試，減低疫情再爆發的風險，讓社會經濟活動回復正常。Calvin指出：「這將有很大的品牌效應，對Prenetics及極致醫療來說是一件非常好的事！」

▲ Calvin與Prenetics（CircleDNA母公司）發起非牟利計劃Project Screen，以成本價發售家用版的新型冠狀病毒核酸測試，醫護人員及家屬更可獲保險補助。

另一方面，作為Prenetics和CircleDNA的首席醫療顧問，Calvin正和Prenetics籌備CircleMed計劃，將CircleDNA的基因測試，從目前直接面對消費者的營銷模式，推廣到適合醫生使用的基因檢測，令醫生從檢測結果得知病人患上各種疾病的基因風險，從而協助病人及早預防疾病，減低病發率及死亡率，將基因醫學普及化。在企業層面，這計劃將可帶動後續的專科治療，形成一個完整的醫療生態系統，潛力無可限量！

站得高，看得遠，但怎樣說服別人相信前方有壯闊風景？Calvin的答案是：「按部就班，不能一步登天，讓對方知道我一直在做實業！我們不能只賣概念，做醫療沒有實業，誰會相信你？」 有實力的人遇上對的人，機遇埋身就自然能把握，「機會是留給有準備的人，很老套，卻是事實。」

大隻醫生 憑強健體魄 支撐宏大願景

認識Calvin的人都知道他愛玩，越野電單車、競賽電單車、超跑、遊艇等無一不精，堪稱work-life balance界的KOL！他愛健身，即使工作再忙，也會抽空到健身室操一操。他認為鍛練好身體，有強健體魄，才能支撐起宏大的願景。

▲ 堪稱「work-life balance界KOL」的Calvin，近年迷上電單車的速度與刺激。

作為腎科專科醫生，Calvin經常接觸到情況較差的腎科個案，治療過程既艱巨又複雜，「十個洗腎患者中，就有五個是因為糖尿病。我的糖尿病病人數目遠超腎病病人，糖尿病也可說是全球大流行呢！所以保持健康相當重要。」他語重心長地道：「做人要有計劃，但不要只顧計劃而不珍惜眼前。不少人計劃未來十年，怎料一年後就死了！世事難料，最重要珍惜當下，珍惜健康，以及做好健康投資。」

▲ Calvin酷愛健身，手瓜起腱，胸肌爆發，擁有一副健身先生的標準身材！

看來這個醫生不僅是企業家，還是人生導師。

（特約）