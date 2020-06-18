【零售寒冬】莎莎近18年首次見紅　本季至今港澳同店銷售挫7成

早於上月已發布盈警的化妝品零售店莎莎 (00178）公布，截至今年３月底止全年度，錄得盈轉虧蝕5.16億元，不派末期息。這雖屬莎莎早前預告虧損5至6億元的下限，集團依然錄得自2002年度以來的首次虧損。莎莎午後跌幅擴大，截至3時10分報1.33元跌5%。

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莎莎同時公布今年4月至6月14日的營運數據，當中港澳零售銷售跌75.9%，同店銷售更大跌72.6%。同期內地市場表現優於本港，零售銷售跌15.3%，同店銷售跌1.2%。整體營業額則按年大跌69.5%。

至於不同地區全年營運情況。港澳特區市場方面，截至2020年3月31日止年度的零售銷售額下跌34.6%，同店銷售減少33.8%。整體交易宗數下降26.3%，其中內地旅客及本地客分別下跌45.3%和2.2%。本地客的銷售跌幅相對較小，主要由於集團迅速地轉移產品採購重心至個人防疫產品。此外，集團又積極加強線上渠道，以彌補部份銷售損失。面對嚴峻的經營環境，集團關閉旅遊區表現欠佳的店舖，以降低成本，實現更精簡的成本結構。

自2019年10月1日起至2020年6月14日，集團已關閉了12間店舖，當中大部份位處尖沙咀、銅鑼灣和旺角等旅遊區。集團又透過無薪假安排、臨時減薪計劃和調整員工架構，並鼓勵員工清理假期，以降低員工成本。另外，集團透過清貨促銷和批發活動，已減少庫存407.8百萬港元至1,005.9百萬港元。

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中國內地業務方面，年內總營業額按當地貨幣計算下跌12.1%至243.0百萬港元，同店銷售按當地貨幣計算則增加5.2%。隨着新型冠狀病毒疫情爆發，集團在中國內地大部份的零售店舖在1月底至2月中暫停營業，自2020年3月中旬起，90%店舖已經重新營業，銷售表現亦逐漸改善，5月的同店銷售已回升至去年同期相若水平。