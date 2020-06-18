【新盤開價】日出康城SEA TO SKY首張價單涉285伙 折實平均呎價15,824元較同區新盤平6%

市場焦點新盤、長實（01113）及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY今天（18日）公布首張價單，首張價單涉及285伙，間隔由2房至4房，價單定價由803.5萬至2,330.2萬元，呎價由17,059至22,587元。計入最高折扣，折實樓價介乎642.8萬至1817.6萬元，折實呎價由13,648元至17,618元，折實平均呎價15,824元。



是次推出單位主要來自1座，涉191伙，而2座涉94伙，當中2房單位佔160伙，3房單位涉115伙，發展商只推出10伙4房單位。



首張價單不同間隔享不同折扣優惠，2房即供提供最高20%折扣優惠，3房及4房額外提供升級置業優惠2%，即供最高享22%折扣優惠。2房單位入場單位為1座5樓G室，實用面積471平方呎，價單定價803.5萬元，價單呎價17,059元，折實樓價642.8萬元，折實呎價13,648元。



至於3房入場單位為1座5樓D室，實用面積707平方呎，價單定價1,316.8萬元，呎價18,625元，折實樓價1,027.1萬元，折實呎價14,528元。至於4房入場單位為1座16樓A室，實用面積1,077平方呎，價單定價2,268.3萬元，價單呎價21,061元，折實樓價1,769.3萬元，折實呎價16,428元。



長實執行董事趙國雄形容開價為「實得價」，對銷情有信心，更認為首批單位約有5%的折讓空間。對於下半年樓市，他認為疫情穩定，失業率情況也比集團預期為好，相對比2003年沙士期間仍屬低水平，預期失業率約6%見頂後回落。



事實上，是次SEA TO SKY開價的確不算進取，是次開價折實平均呎價為15,824元，而同區由會德豐地產發展的日出康城第7期Ocean Marini於今年3月推出首批單位涉101伙，全屬兩房單位，折實平均呎價14,688元，折實售價654.6萬元起。Ocean Marini於6月初時最新推出的一批單位，折實平均呎價已升至16,825元水平，較3月份時已加價約14.5%。可見是次SEA TO SKY首批單位開價較Ocean Marini呎價低水約6%。參考中原地產網站數據，現時日出康城一眾期數二手平均呎價約13,049元水平。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示， SEA TO SKY 今日公布首張價單，入場價屬 「廣告價」， 三房海景單位入場價較同區一手海景單位呎價低15%至20%， 均價則較同區一手折讓5%至10%，相信入票反應相當熱烈，有機會挑戰今年票王，亦預料首批單位可一Q清枱。

陳永傑指，自上月尾港區國安法公布後，市場氣氛稍見緩和，加上上半月未有全新一手推售，一二手成交較上月稍見減慢, 截至昨日一手成交逾600宗，但隨著SEA TO SKY 以吸引價開售，可帶動整體樓市氣氛，料全月一手成交1,500至1,800宗。

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