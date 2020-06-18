【派錢1萬】餐飲業推優惠7月7折、8月8折 業界：幾千間食肆參加

▲ 業界現正募集參加食肆名單，7月8日會公布名單，計劃會於7月15日開始。

港府周日（6月21日）接受1萬元「現金發放計劃」申請，陳茂波等官員一直期望市民可利用相關款項，用於消費等方面，緩解經濟衝擊。

飲食界立法會議員張宇人表示，業界會聯合推出優惠，消費者於7月消費可享7折，8月則可享8折；業界現正募集參加食肆名單，7月8日會公布名單，計劃會於7月15日開始。他續指，今次優惠只做晚市7折，不做午市，不設最低消費，又指未必會是全單7折，食肆推出特定7折優惠套餐亦可。有業界代表指，預期有幾千間食肆參與。

以下會作文字直播：

【15:52】張宇人指，現正募集食肆名單，7月8日會公布食肆名單，計劃於7月15日開始；只做晚市7折，不做午市，不設最低消費，因午市生意「密質質」，人流較旺，如做全日的話擔心參與食肆數量減少。

【15:49】張宇人表示，遊客佔兩成生意左右，一日遊客未回來業界都難以完全回復，但相信業界生意會漸漸好轉，飲食業及整體失業率亦可慢慢下降。

【15:45】「黃店」可否加入？陳茂波表示，鼓勵不同食肆參與，又指食肆有自由意願推出不同優惠。

【15:41】陳茂波稱，現金派發會比派發消費券快。張宇人指，之後會公布餐廳名單，歡迎小店加入。現時業界亦正與業主洽談，希望推動它們旗下食肆參與。

【15:38】張宇人指，計劃會於7月15日開始。他舉例，未必會是全單7折，推出特定7折優惠套餐亦可。

【15:35】有業界代表指今次優惠計劃「史無前例」，7月會推出7折優惠、8月會推出8折優惠，有幾千間食肆參加。

【15:33】飲食界立法會議員張宇人表示，正與不同夥伴洽談推出更多優惠，希望吸引市民消費。

【15:32】陳茂波與飲食業界會面，他感謝飲食業界將推出相關消費優惠。

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