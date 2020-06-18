建造業求才若渴　過來人分享面試經驗

▲ 現任職機電工程師的郭智浩憶述當年有份參與ICC的建築工程，讓他感受到在「雲頂」工作的體驗，是校內無法得到的寶貴經驗。（受訪者提供圖片）

建造業對人才需求甚殷，由於整個建築過程牽涉範疇極廣，由樓宇規劃、設計、施工至屋宇裝備，每個施工階段均需大量專才協作溝通，加上本港基建發展蓬勃，行業前景自然機遇處處。行業求才若渴，每個崗位均需聘用大量專業人士，從業員透過職前實習培訓，掌握最新知識，能大大提升職場競爭力。

新鴻基地產 （00016） 旗下新輝建築為一眾年輕人提供暑期實習計劃，新輝（建築管理）人力資源總監黎兆基表示，集團積極提供實習培訓，旨在吸納更多新血。而是次的招聘準則，主要取決於個人校內成績、面試表現以及能力傾向測試結果。

▲ 新輝（建築管理）人力資源總監黎兆基（圖右）表示，集團積極提供實習培訓，旨在吸納更多新血。（湯炳強攝）

新輝建築暑期實習 首次公開招聘

黎又補充，在建造業工作雖然辛苦，但晉升階梯明確清晰，而且薪酬待遇可觀，加上不少從業員已屆退休年齡，業界極需新人入行，年輕人靠努力定可打出一片天。

現任職新輝建築旗下機電工程師的郭智浩（Steven），曾於2009年獲聘為新輝建築暑期實習生。他分享，應徵者在面試過程中毋須過於拘謹，應放鬆表現自己，表達出對行業的熱誠，加深面試官的第一印象。他又提到，應徵者需要保持開放的心態，表現出積極主動、謙虛受教的態度。

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領展暑期實習生名額 今年增至65個

透過參與實習計劃，不但有效增加實際的工作知識，同時是一個難得的機會，學習與不同的判頭、師傅施工接觸，加強人際溝通技巧。此外，Steven憶述當年有份參與高逾百層的環球貿易廣場（ICC）建築工程，讓他感受到在「雲頂」工作的體驗，這是校內無法得到的寶貴經驗。

▲ 現任職新輝建築旗下機電工程師的郭智浩（Steven），曾於2009年獲聘為新輝建築暑期實習生。（受訪者提供圖片）

他又指，實習內容對於自身科目的學習，以及現時工作都有很大幫助，更可從過程中領會公司的建築策略，透過上司的身教，學習不少課堂以外的知識。

此外，傳統建造業向來都是「男性主導」的行業，但隨着業界工種的多樣化，近年愈來愈多女性投身建造行業，實踐男女平等。女性在地盤主要從事體力需求較少的工種，如油漆、清潔或助理管工等，負責跟進工程進度及監督工人工作。

Steven笑指，「女性在這行業絕對有優勢，男同事都樂意照顧幫助，而且女性較男性更易於與工人溝通，尤其在面對老師傅要軟硬兼施，婉轉解釋問題。」

▲ 隨着業界工種多樣化，近年愈來愈多女性投身建造行業，實踐男女平等。（資料圖片）

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記者：施雯雯