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【博爾頓新書】揭特朗普醜聞 美國司法部申禁制令阻止

環球社會熱點 14:13 2020/06/18

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前官員出書揭特朗普醜聞 美國司法部申禁制令阻止

美國大選在即，美國總統特朗普（Donald Trump）卻遭前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）出書揭發醜聞。美國司法部向聯邦法院申請緊急臨時禁制令，阻止博爾頓新書出版，指此舉會影響美國國家安全。

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）發表聲明指：

「無論級別或職位的高與低，每個被授權取得美國國家秘密的人士，都有保護保密資料的法律責任。我作為國家情報總監，是獲法律授權及有義務保護情報界的關鍵工作，不受任何及所有未經授權的公開所影響。」

（Regardless of rank or position， every individual entrusted with access to our nation's secrets has a legal duty and responsibility to protect classified information. As the Director of National Intelligence， I am authorized and obligated by law to protect the critical work of the Intelligence Community from any and all unauthorized disclosures， which is what I have done today.）

特朗普曾稱不想理會香港「美國也有人權問題」

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霍士新聞（Fox News）報道指，根據向法院周三提交的文件，美國國家情報局（DNI）及其他情報機構的安全官員認為，博爾頓新書手稿包含機密資料。

司法部要求出版商在「收到政府對書本出版前結束審查的書面文件」之前，不得發布文件或手稿，但並未在法院文件中將其列為被告。出版商發言人形容，禁令為時已晚，而且是「出於政治動機」。

博爾頓新書透露習近平與特朗普這段「友誼」的一些內幕。他稱中美元首於2018年12月在阿根廷峰會會面期間，習近平當面向特朗普表示，希望他成功連任。

博爾頓稱，習近向特朗普表明，希望與特朗普合作多6年，又稱美國選舉太多，不希望總統換人。特朗普當時點頭表示贊同，回應指有人認為美國總統的2年任期限制應為他而撤除。

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特朗普此前已表示，博爾頓做法完全不當（totally inappropriate），亦會違法任職時簽署的保密協定。特朗普又指，書中內容未必屬實，因博爾頓出名「不常說真話」（been known not to tell the truth， a lot.），惟接受訪問時，特朗普表示還沒讀過著作。

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責任編輯：楊心悅

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