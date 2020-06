【博爾頓新書】揭特朗普醜聞 美國司法部申禁制令阻止

▲ 前官員出書揭特朗普醜聞 美國司法部申禁制令阻止

美國大選在即,美國總統特朗普(Donald Trump)卻遭前白宮國安顧問博爾頓(John Bolton)出書揭發醜聞。美國司法部向聯邦法院申請緊急臨時禁制令,阻止博爾頓新書出版,指此舉會影響美國國家安全。

美國國家情報總監拉特克利夫(John Ratcliffe)發表聲明指:

「無論級別或職位的高與低,每個被授權取得美國國家秘密的人士,都有保護保密資料的法律責任。我作為國家情報總監,是獲法律授權及有義務保護情報界的關鍵工作,不受任何及所有未經授權的公開所影響。」

(Regardless of rank or position, every individual entrusted with access to our nation's secrets has a legal duty and responsibility to protect classified information. As the Director of National Intelligence, I am authorized and obligated by law to protect the critical work of the Intelligence Community from any and all unauthorized disclosures, which is what I have done today.)

特朗普曾稱不想理會香港「美國也有人權問題」

特朗普曾讚新疆教育營 今簽維吾爾人權法

霍士新聞(Fox News)報道指,根據向法院周三提交的文件,美國國家情報局(DNI)及其他情報機構的安全官員認為,博爾頓新書手稿包含機密資料。

司法部要求出版商在「收到政府對書本出版前結束審查的書面文件」之前,不得發布文件或手稿,但並未在法院文件中將其列為被告。出版商發言人形容,禁令為時已晚,而且是「出於政治動機」。

博爾頓新書透露習近平與特朗普這段「友誼」的一些內幕。他稱中美元首於2018年12月在阿根廷峰會會面期間,習近平當面向特朗普表示,希望他成功連任。

博爾頓稱,習近向特朗普表明,希望與特朗普合作多6年,又稱美國選舉太多,不希望總統換人。特朗普當時點頭表示贊同,回應指有人認為美國總統的2年任期限制應為他而撤除。

【中印衝突】印度擬禁中國電訊設備 華為恐無緣印度巨大市場

【中印衝突】專家料中國讓步 反華情緒逼印度選美國

特朗普此前已表示,博爾頓做法完全不當(totally inappropriate),亦會違法任職時簽署的保密協定。特朗普又指,書中內容未必屬實,因博爾頓出名「不常說真話」(been known not to tell the truth, a lot.),惟接受訪問時,特朗普表示還沒讀過著作。

