【時代終結】Adobe Flash Player今年12月31日起停止服務

▲ 2021年1月1日起，Adobe將不再釋出任何安全更新，因此建議用家移除Flash Player。

Adobe早於2017年宣布，計劃在2020年全面停止Flash Player的技術支援與開發，惟當時未有公布具體時間。Adobe今日表示，將於今年12月31日結束Flash Player生命週期，並終止下載服務。

2021年1月1日起，Adobe將不再釋出任何安全更新，因此建議用家移除Flash Player；同時在Flash Player全面終止更新後，用家亦無法透過原有Flash Player上，播放任何Flash內容。此外，由於用家必須取得Adobe授權安裝，故即使用家保留原有Flash Player安裝程式，或是透過第三方網站下載安裝程式，在2020年之後都將無法順利安裝。

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Adobe宣布計劃停止Flash Player服務後，Google Chrome便在瀏覽器中默認禁止Flash插件；Mozilla上月稱，會在12月發布的Firefox 84版本中，徹底取消支援Flash。

目前越來越多網頁可透過HTML5技術，實現與Flash相同內容的效果，甚至讓記憶體佔用比例更為精簡，無需額外使用外掛程式、減低因外掛漏洞產生的風險，或是產生耗電問題。

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責任編輯：姚慧儀