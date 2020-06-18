【港股追蹤】騰訊挑戰高位 連帶親生仔都抽升

藍籌火車頭騰訊控股（00700）今日逆市上升，午後更創出超過兩年新高，除科網，手遊類股份受追捧外，與騰訊息息相關的閱文集團（00772）亦受到帶動，股價昨日（17日）升近9%後，今日繼續炒上，高見53.1元，創52周新高，截至下午2時，股份報52.6元，升8%。

閱文業務為網上文學平台，騰訊為其最大股東，可算是「親生仔」，股份上市初期炒高至110元後無以為繼，近年持續在低位徘徊，直到近月受惠新經濟股炒作消息帶動，再次開車，現價已迫近55元的上市價，返家鄉有望。

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股份昨日更有大行提高目標價，摩通認為，公司可受惠內地放鬆對文學內容的監管，以及從騰訊收購的新麗傳媒提供更多貢獻。摩通預期該股今年收入按年上升13%，把其評級由減持上調至中性，目標價由24元提升至38元。

另外，摩根士丹利（大摩）最新報告亦提到，國家新聞出版署印發《關於進一步加強網絡文學出版管理的通知》，要求網絡文學出版單位要嚴格落實平台主體責任，建立健全網絡文學內容審核機制，強化內容把關職責，該行認為措施對閱文影響為中性，或略為正面，給予公司「與大市同步」評級，目標價為45元。

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