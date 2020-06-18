新輝建築暑期實習　首次公開招聘

▲ 新輝（建築管理）人力資源總監黎兆基表示，過往集團旗下聘請的實習生主要透過院校及同事轉介，今年首次舉辦公開招聘，並將實習名額增至百個。（湯炳強攝）

每年6月是傳統求職旺季，惟今年受反修例風波及新冠肺炎夾擊的影響，本港最新失業率升至5.9%，創逾15年新高，求職者面臨重大挑戰。新鴻基地產（00016）旗下的新輝建築集團每年均舉辦暑期實習計劃，而今年因應疫情對職場與求職環境的影響，決定首次公開招聘，提供100個實習名額，希望藉此提供更多實習機會予各大專院校學生，以及應屆畢業生。

今年雖受疫情影響，各大企業的人才招聘意慾減弱。不過，新輝（建築管理）人力資源總監黎兆基表示，過往集團旗下聘請的實習生，主要是透過院校及同事轉介，僅提供約20至30個名額。今年集團公開招聘，將名額增至100個，冀能透過計劃，投入資源為大專學生及應屆畢業生提供專業培訓，讓同學在吸收課堂知識外，也有實戰的機會，提高競爭力。

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是次暑期實習計劃現已接受報名，目前已接獲近300宗申請，並將於本月23日截止。黎兆基指出，計劃歡迎就讀建築工程、土木工程、屋宇設備工程、工料測量、建築安全及相關科目的本科學生報名。申請人只需符合基本大學學歷條件，並具備良好的人際交往技巧、中英文溝通能力，以及高適應能力即可。有意申請者可把履歷電郵至 consthradm@shkp.com 或掃瞄以下QR Code查詢。

該計劃為期一個半月，學員除可按本科專業了解更多關於建築施工流程和基本建築安全知識，並參與集團各個正在施工中的項目，更可參與嶄新的科技項目。

成功通過視像面試和能力傾向測試（Aptitude test）的同學，將於本月底前收到甄選結果通知。獲聘的同學將於下月2日正式開始工作，月薪按資歷遞增，最高可達12,000元。而上班時間為星期一至五，早上8時至下午6時，當中包括一小時午膳時間，公司會為員工提供午餐飯盒，甚至是下午茶。

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學習業內科技 為職場準備

近年，BIM（Building Information Modelling，建築資訊模型）在業內十分流行，除了採用3D工程圖則外，可在模型中輸入現實數據，模擬不同階段的施工狀況，更重要是讓建築、工程及建造業從業員在項目上，管理有關建造項目的資訊，包括從規劃至設計、建造至安全、營運及設施管理等全方位提升效率及準確度，是建築業未來長遠發展的重要技術。

黎兆基稱，在本年度的暑期實習中，除了教導嶄新全方位技術BIM的製作及應用外，實習生更可學習使用集團自家研發的一條龍「智能交樓App」。透過該應用程式，住戶可從清單選取需執漏的項目，甚至上載照片，實時傳送到物業管理及建築方，一站式無紙化流程，優化顧客整體的交樓體驗，有效加強各方的溝通。應用程式另備有「驗樓指標」及「意見收集」等功能，讓實習生從中增進建築業的專業知識，為日後投身行業作好準備。他補充，於實習期間表現優秀的學員，更有機會畢業後獲聘加入集團。

▲ 黎兆基稱，在本年度的暑期實習中，除了教導嶄新全方位技術BIM的製作及應用外，實習生更可學習使用集團自家研發的一條龍「智能交樓App」。（湯炳強攝）

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記者：施雯雯