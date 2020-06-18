防止干預選舉　Facebook用戶可關閉接收政治廣告

早前，有不少聲音指責社交平台Facebook，一直散播具政治錯誤的消息，而公司宣布，用戶可按自己喜好，關閉有關含政治成份的廣告。

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Facebook行政總裁Mark Zuckerberg表示，很多人都希望公平台可以審核和刪除更多有關政客或政治內容。公司表示，由於即將舉行美國大選，有不少競選者都會利用社交平台，以增加選民投票率。而平台亦會引入新功能於6月24日起推出，讓美國用戶可自由選擇關閉接收有關政治含意廣告，如超級政治行動委員會（super PAC）、候選人等，相關功能可在Facebook、Instagram上應用。

Facebook還將會設立「投票資訊中心」（Voting Information Center），大眾可藉此得知投票方式和地點，以及如何註冊投票和如何透過郵件投票的信息。使用者更可以打開提醒投票的功能，及透過該功能引導至投票中心。

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