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【中印衝突】印度：中方死傷相約 肉搏戰時序曝光

環球政治 14:14 2020/06/18

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【中印衝突】印度：中方死傷相約 肉搏戰時序曝光

中國印度邊境流血衝突，印度軍方證實至少20人死亡，包括任職營長軍官。中國官方未有公佈中印衝突傷亡情況，印度政府消息則形容中方死傷「相約」。今次中印衝突為數十年來最血腥，兩軍晚間在荒山野嶺打肉搏戰，不少官兵從峭壁墮下陣亡，據報部分人屍體更要從谷底河裏打撈出來。

中印兩軍周一（15日）晚間爆發邊境武裝衝突，地點位於於新疆阿克賽欽地區，與印度印控克什米爾拉達克地區之間，加勒萬河谷。

今次中印衝突地點：加勒萬河谷（英國廣播公司圖片）

中印今次雖然守住了多年政策，未有使用槍械，但死傷慘烈程度，是中印1967年在錫金王國（位於尼泊爾與不丹之間，1975年遭印度正式吞併）武裝衝突以來最為嚴重。

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印度官方證實至少20官兵死亡，其中17人負傷後於低溫下失救不治。印軍受傷人數未明，但從死亡人數評估，傷者料也數以十計。

至於中國方面傷亡，印度傳媒India Today引述印度政府消息指出，中國軍隊在衝突中也承受了相應傷亡（proportionate casualties），但拒絕猜測數字。

與此同時，中印衝突更多細節也在曝光。India Today整理出衝突當晚前後時序。必須注意的是，以下都為印方觀點，部分地方與其他媒體報道版本亦有出入，而中印官方今次都與以往一樣，互相指摘對方首先越境挑釁：

(1) 中印兩軍於6月6日（流血衝突前9天）舉行中將級別會談，嘗試解決兩軍在拉達克地區邊境1個月對峙局面。

(2) 上周（6月7日至13日）中期，中國軍隊在印度一側設營，遭印軍拆除驅趕，雙方有小規模打鬥，數人受傷。

(3) 上周末，中國軍隊派出更多官兵捲土重來，6月14日星期日發生投石攻擊事件。

(4) 6月15日星期一傍晚，中印兩軍在一面對加勒萬河山脊上爆發衝突，局面迅速升級，印軍多人跌入河中。

(5) 印軍一任職營長上校（衝突死者之一）率部抵達衝突地點，試圖對話。印軍指揮官（料指上校）受襲重傷，在士兵幫助下撤離，留下印軍傷員成為中方俘虜。

(6) 大約40分鐘後，印軍一少校率部加入戰事，中方55至56名士兵重傷。肉搏戰持續超過3小時，至午夜過後才結束，兩軍使用武器包括石頭、纏有鐵絲的棍棒，多人頭部受傷。

(7) 6月16日星期二早上，不少傷者都傷重不治。部分死者倒入加勒萬河，屍體需要打撈取回。

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責任編輯：方圓之

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