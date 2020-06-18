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網民質疑收生標準　DSE考生往內地升學人數創9年新高

環球政經 15:10 2020/06/18

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到了年中，有不少中學畢業生都為往後前途作準備，有些人會申請至海外升學，也有人會前往內地繼續學業。綜合多間內媒報道，逾3000名本港文憑試（DSE）考生申請到內地升讀大學。

其他文章：內地有考生請槍代考英語　兩人終被起訴

其他文章：被冒充身份讀大學 　農家女孩勞碌生活16年

中國教育留學交流中心於16日公佈，申請前往至內地升學的DSE考生比去年上升13.7%，人數達3,993名，佔整體文憑試考生的7.58%，創9年新高。報道又指，與港澳台聯招、北大清華等6校自主招生，本港學生往內地升學報名總數逾萬人。

此事亦登上微博熱搜，引起不少網民討論，不過不是討論人數升幅，而是內地大學收取香港學生的標準。有人要求內地的大學不可降分錄取，甚至揚言本港考生要參加高考才可入讀；有人就諷刺本港考試卷難度與內地水平差天共地，質疑考生能力。

「港澳台一直都是低分錄取。」、「港澳台學生應該和所有的中國學生一樣，先參加中國的高考，成績超過錄取線才可以上清華北大等中國的大學！」、「根本就不是降分的事，考卷不一樣，他們的比我們簡單多了。」、「就是有點浪費資源了，按大陸的高考，他們（香港考生）考不上」。

也有人樂觀表示，這代表內地大環境較好，令考生也想前來就讀。「事實證明，現在的大陸是各種好，經濟教育全面開花」、「現在香港上大學的畢業生想來大陸工作了，沒有幾個企業敢招」、「香港年輕人可以更了解祖國，加強交流，消除由於無知帶來的偏見隔閡，覺得這樣很好」。

有網民批評，中國教育並不平等。「明知不公平，人民沒辦法，這就是中國的平等？教育是根本，連這都做不到，你讓人民怎麼愛國。港澳台>少數民族>烈屬>漢族，心寒啊」。

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撰文 : 成添勇

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