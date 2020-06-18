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【中印衝突】印度擬禁中國電訊設備 華為恐無緣印度巨大市場

環球政治 13:51 2020/06/18

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【中印衝突】印度擬禁中國電訊設備 華為恐無緣印度巨大市場

中國及印度爆發嚴重邊境衝突，有印度士兵死亡，事件令中印矛盾激化。印度對中國不滿情緒升溫之際，印度傳媒報道，印度政府計劃要求當地電訊商，停止採購中國4G電訊設備。

【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨

【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼

印度多間電訊商，都正部署將當地電訊網升級為4G，是中國電訊設備商的重要商機，惟印度傳媒引述消息指，印度電訊部計劃阻止企業在網絡升級工程中，使用中國設備。

受影響的不僅Bharat Sanchar Nigam Ltd（簡稱BSNL）、Mahanagar Telephone Nigam Ltd（簡稱MTNL）等國營電訊商，據報印度私營電訊企業亦將受限。

【中美角力】特朗普曾稱不想理會香港「美國也有人權問題」

【中美角力】特朗普曾求習買大豆助連任「勾結」中國勢力曝光

報道引述印度官員指，電訊部正積極考慮呼籲私人手機服務供應商，減低對中國設備的依賴，指以目前局勢，以中國設備打造的網絡，安全性受考驗，並點名稱對華為及中興通訊的所有權模式（ownership pattern）感憂慮。

中國手機商OPPO在當地推出新款旗艦5G手機，原定周三舉行網上直播發布會，但由於中印摩擦升溫，印度再中國不滿情緒再漲，宣布取消，改為發放預錄影片。

【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡

【中印衝突】敵之敵為友 中國緊抱巴基斯坦還有着數

中國手機在印度相當極受歡迎，當地5大手機品牌中的4間是中國品牌，分別是小米、Vivo、OPPO及Realme，中國手機佔據76%市場份額。以印度人口，印度市場無疑不容有失。

在北京，外交部發言人趙立堅試圖為中印緊張關係降溫，稱中印邊境地區形勢總體是穩定的、可控的。他表示，中印雙方都表示致力於通過對話解決分歧，強調作為世界上兩個最大的發展中國家和新興經濟體，中印共同利益遠遠大於分歧。

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責任編輯：文青青

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