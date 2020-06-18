▲ 【中印衝突】專家料中國讓步 反華情緒逼印度選美國

中國和印度爆發數十年來最血腥的邊境衝突，德國感擔憂並介入事件，與兩國對話。德國外長馬斯表示，如果兩個大國軍事升級，無法想像會爆發怎樣的衝突。專家指，印度目前反華情緒高漲，可能印度推向美國，估計中國會因此作更大讓步。

德國外長馬斯（Heiko Maas）稱，整個國際社會都期望，中印不要陷入影響整個亞太地區的衝突，這正是為何德國盡最大努力斡旋，希望衝突受控，不會進一步加劇。

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德國政治與科學基金會南亞問題專家瓦格納指出，中印已就邊界問題簽署5個協議，雖然雙方避免衝突，但未能從根本上化解爭端。他猜測，中國不希望印度的反華情緒因衝突，進一步加劇，可能會作出更大的讓步。

瓦格納解釋，目前，印度社會已出現抵製中國製產品的現象，招致投資者不滿；20名印度士兵死亡，料印度國內反華聲浪會進一步增加，最終將印度推向美國一邊。

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瓦格納相信，中國會用盡方法阻止印度進一步向美國靠攏，該20名士兵是籌碼，要求中方軍隊撤回至5月5日前的區域。他續指，印度沒有使出軍事實力逼中國就範，但有道德力量支持。

今次中印衝突慘烈程度多年罕見，中國官方至今沒有透露中方傷亡情況；印度軍隊聲明指出，中印雙方都有傷亡。

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記者：韓羚