【新股IPO】華住酒店計劃來港第二上市　集資最多10億美元

▲ 外電報道指，華住酒店正計劃來港作第二上市。

繼網易 （09999） 、京東 （09618） 等中概股來港上市後，據外電報道指，連鎖酒店集團華住酒店（美：HTHT ）亦有打算回歸本港。報道引述消息人士指，公司正與財務顧問商討來港作第二上市事宜，最快計劃今年底來港上市，計劃5億美元至10億美元（39億港元至78億港元）。

報道引述另一消息人士指，公司尚未就集資規模作出定案。據目前公司估值計算，料公司將發行5%至10%股份，集資約5億美元至10億美元。不過，華住集團表示並未有回港作第二上市的計劃。

華住酒店集團於2010年在納斯達克上市，公司擁有不同客群的酒店品牌包括：Novotel Hotel、ibis Hotel等。受到疫情影響，公司於4月份預計，今年首季淨收入按年下跌15%至20%。

截至昨美股收市，華住報34.13元，跌2.01%，成交1.8億美元（約14億港元），總市值約780億港元。

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