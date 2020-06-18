  • 31°C
香港時間 : 2020618日 (四) 14:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】華住酒店計劃來港第二上市　集資最多10億美元

金融經濟 13:41 2020/06/18

分享：

外電報道指，華住酒店正計劃來港作第二上市。

繼網易 （09999） 、京東 （09618） 等中概股來港上市後，據外電報道指，連鎖酒店集團華住酒店（美：HTHT ）亦有打算回歸本港。報道引述消息人士指，公司正與財務顧問商討來港作第二上市事宜，最快計劃今年底來港上市，計劃5億美元至10億美元（39億港元至78億港元）。

報道引述另一消息人士指，公司尚未就集資規模作出定案。據目前公司估值計算，料公司將發行5%至10%股份，集資約5億美元至10億美元。不過，華住集團表示並未有回港作第二上市的計劃。

華住酒店集團於2010年在納斯達克上市，公司擁有不同客群的酒店品牌包括：Novotel Hotel、ibis Hotel等。受到疫情影響，公司於4月份預計，今年首季淨收入按年下跌15%至20%。

截至昨美股收市，華住報34.13元，跌2.01%，成交1.8億美元（約14億港元），總市值約780億港元。

新股IPO追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

相關文章：京東首掛中午收報234.6升3.8%　1手帳面賺430元

康基醫療第三日孖展錄近千億　勁過網易、京東（第三版）

免費文章
【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

收費文章
【2020書展早鳥續訂優惠】激賞禮品高達499，立即續訂
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 美股 經濟 IPO 第二上市

上一篇文章

中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價午後升逾一成半（第四版）

下一篇文章

【航空告急】澳洲政府擬關閉邊境至2021　澳洲航空取消大部分國際航班至10月底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】康基醫療第三日孖展錄近千億　勁過網易、京東（第三版）
【新股IPO】康基醫療第三日孖展錄近千億　勁過網易、京東（第三版）
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【恒指夜期】道指跌170點　恒指夜期收市跌57點　京東美股造好（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌170點　恒指夜期收市跌57點　京東美股造好（不斷更新）
【京東暗盤】京東暗盤收市升5.8%至7.3%　一手帳面最多賺830元
【京東暗盤】京東暗盤收市升5.8%至7.3%　一手帳面最多賺830元